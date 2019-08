Gossip news: le ultime notizie di oggi 20 agosto 2019

In più occasioni Michelle Hunziker ha sbandierato ai quattro venti il suo amore per il marito (il secondo, dopo Eros Ramazzotti) Tomaso Trussardi. La showgirl svizzera e il nipote del fondatore della celebre casa di moda stanno insieme dal 2011 e si sono sposati tre anni dopo.

Qualcosa, però, in queste ultime vacanze sembra essere andato storto, perché la rivista Diva e Donna ha pubblicato alcuni scatti che riprendono i due, al mare, intenti a litigare animatamente. Le foto parlano chiaro: Michelle e Tomaso hanno una accesa discussione mentre sono in acqua.

I volti dei due sono visibilmente arrabbiati, i gesti stizziti. In alcune foto sembra che l’uomo cerchi di avvicinarsi a lei, ma la showgirl lo respinge via con forza. Non sappiamo cosa abbia fatto scattare l’ira della bellissima showgirl 42enne, ma appare chiaro che i problemi non siano finiti lì, in mare.

Appena i due escono dall’acqua si dirigono sotto l’ombrellone, ma anche qui si mostrano con musi lunghi e visi contrariati.

Sui social Michelle Hunziker sta testimoniando quasi quotidianamente le sue vacanze. Nei giorni scorsi è stata al centro delle polemiche per un episodio avvenuto in montagna: Michelle Hunziker, sulle Dolomiti per qualche giorno, ha mostrato ai suoi fan l’impresa della “ferrata” in montagna pubblicando una foto con una stella alpina nel taschino della camicetta. Questo non è piaciuto a molti, che hanno ricordato alla showgirl che è vietato raccogliere quei fiori. Insomma, non c’è pace per Michelle, nemmeno a 1500 metri di altezza.