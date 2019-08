Film da vedere al cinema nel weekend, le pellicole in uscita dal 21 agosto 2019

Cosa vedere questa settima al cinema? Quali film proietteranno nel weekend? Nessun problema, vi informiamo noi.

Ogni settimana il weekend delle sale cinematografiche si anima con una nuova programmazione, più ricca e spumeggiante della precedente.

Vediamo quali sono i film attesi durante questo weekend a partire dal 21 agosto 2019.

Film da vedere al cinema | Weekend dal 21 agosto 2019

Film interessanti arrivano al cinema questa settimana, a partire da mercoledì 21 luglio l’offerta riguarderà grandi e piccini, anche quelli con un animo da Peter Pan intrappolato nel corpo di una persona adulta.

Partiamo infatti con Il Re Leone: il celebre live-action diretto da Jon Favreau (regista de Il libro della giungla portato in live-action al cinema nel 2016) riporta in vita la storia di Simba, il cucciolo di leone costretto a diventare adulto troppo in fretta in seguito alla brutale morte di suo padre, il re Mufasa.

Sottostando al terrore psicologico dello zio Scar, Simba scappa dalle Terre del branco convincendosi di essere colpevole della morte di Mufasa, quando il vero responsabile è proprio Scar. Il Re Leone è un classico d’animazione di casa Disney portato nelle sale per la prima volta nel 1994. Così, a distanza di anni, una nuova generazione si affaccia alla storia di Simba, ammirando un live-action che può contare sulle voci di Marco Mengoni ed Elisa. Impossibile da perdere.

Opera prima poi è La rivincita delle sfigate, una commedia diretta da Olivia Wilde che per la prima volta si cimenta alla regia con Kaitlyn Dever e Beanie Feldstein. Il film racconta di due adolescenti, Molly ed Amy, pronte a diplomarsi e che d’improvviso realizzano di non essersi mai divertite davvero ma di aver trascorso la carriera scolastica cercando di essere soltanto delle studentesse modello. Così, le due migliori amiche si dall’infanzia decidono di rimediare all’errore e recuperano il divertimento perso negli anni in un’unica notte di follie.

Film da vedere al cinema | Weekend dal 22 agosto 2019

Dal 22 agosto, invece, in sala arriva Charlie Says, un film drammatico diretto da Mary Harron con Matt Smith e Hannah Murray che getta uno sguardo sulla vita di Charles Manson, il celebre psicopatico americano le cui gesta tornano a far parlare anche con Quentin Tarantino e il suo C’era una volta… a Hollywood (pronto per le sale italiane da settembre).

In Charlie Says, ad analizzare le azioni della Manson Family è Karlene Faith, ricercatrice che lavora con tre donne entrate nella setta dopo un lavaggio del cervello. Le donne sono condannate alla pena di morte per essere ritenute complici dei crimini durante i quali furono assassinate nove persone tra cui Sharon Tate. L’intento di Karlene è rieducare le tre donne.

Questa settimana al cinema ci sono film per tutti i gusti: chi ama l’horror non può non vedere Il signor diavolo, una produzione italiana diretta da Pupi Avati, con Gabriele Lo Giudice e Filippo Franchini. Ambientato nel 1952, il film (01 Distribution) racconta di un quattordicenne condannato per omicidio e ritenuto indemoniato. A leggere il suo verbale è l’ispettore Furio Momentè.

Un altro film da vedere al cinema questa settimana dal 22 agosto 2019 è L’ospite, commedia di Duccio Chiarini con Daniele Parisi e Silvia D’Amico che racconta la fine di una storia d’amore tra Guido e Chiara: i due hanno ragionato sul fatto di volere o meno un figlio e hanno poi finito per prendere strade separate.

Altro film del weekend è Pop Black Posta, thriller diretto da Marco Pollini con Antonia Truppo e Hassani Shapi. Alessia, la protagonista, lavora in una piccola provincia come impiegata e un giorno decide di prendere in ostaggio 5 persone: un pastore di una chiesa evangelica, una latinoamericana, un ragazzo del Sudan, una bionda sofisticata e un signore apparentemente tecnologico che verranno costretti a confessare i loro vari crimini commessi.

Ultima novità in sala questo weekend è Subemergence, pellicola drammatico/sentimentale diretta da Wim Wenders che racconta di un biomatematico che conosce Danielle, ingegnere che lavora per un progetto nel Mar Glaciale Artico. James, il biomatematico, s’innamora di lei ma parte comunque per l’Africa dove viene rapito.

I migliori film da vedere al cinema ad agosto 2019