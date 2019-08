Il test sull’esame del sangue che predice il rischio di morte

La morte è inevitabile, ma sapere quando arriverà non lo è necessariamente. Ma gli scienziati hanno sviluppato un test del sangue in grado di prevedere in modo affidabile per quanto tempo vivrà una persona.

A diffondere la scoperta scientifica è stato il Time, dopo la pubblicazione sulla rivista di settore Nature Communications. L’equipe guidata dal dottor Joris Deelen e da P. Eline Slagboom, biologa della Leiden University Medical Center, ha preso in esame il sangue di oltre 44mila persone di età compresa tra i 18 e i 109 anni. 5.512 partecipanti sono morti durante i 16 anni di ricerca.

Secondo il Max Planck Institute for Biology of Ageing di Colonia, infatti, è sufficiente un nuovo test effettuabile su un normale esame del sangue per prevedere se si morirà nei prossimi dieci anni. Il test inoltre è molto affidabile, i ricercatori assicurano una precisione del risultato attorno all’83 per cento.

Il test sull’esame del sangue che predice rischi morte entro 10 anni

Il team di scienziati ha ricercato i “biomarcatori” (indicatori utilizzati nella ricerca medica per misurare processi e risposte biologiche) più alti nei partecipanti che vivevano più a lungo e li ha utilizzati per determinare il rischio di mortalità.

Da questa raccolta di marcatori, il team ha ristretto l’elenco a 14 che hanno saputo fornire, insieme al sesso della persona, una buona immagine del rischio per la salute dei partecipanti e, per associazione, il rischio di morire nell’arco dei prossimi 5/10 anni.

Questi 14 “biomarcatori” nel sangue sembrano quindi indicare il rischio di morte. “Abbiamo voluto affrontare la vulnerabilità della salute delle persone che i medici non possono vedere dall’esterno”, ha dichiarato il dottor Deelen.

Secondo quanto riporta Nature Communications, il test non è ancora pronto ufficialmente per un uso “medico”, e nemmeno per soddisfare una macabra curiosità personale.

“È un passo avanti emozionante ma sono necessari ulteriori ricerche prima che un test del genere possa essere utilizzato come esame convenzionale”.

