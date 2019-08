Don Matteo 11, le anticipazioni degli episodi in onda stasera 22 agosto 2019 su Rai 1

Torna questa sera, giovedì 22 agosto 2019, su Rai 1 Don Matteo 11, con due nuovi episodi. In questo periodo estivo la Rai ha deciso di riproporre un ciclo di repliche di Don Matteo 11, visto il grande successo in termini di ascolti che la serie registra ogni volta.

Inoltre per tutti i fan della trasmissione c’è una grande notizia in arrivo: in autunno ci sarà sempre su Rai 1 la dodicesima stagione.

Stasera, dunque, gli spettatori di Rai 1 potranno godersi due puntate di Don Matteo 11, esattamente la numero 21 e la numero 22 della stagione 11. Vediamo insieme le anticipazioni e la trama di ognuno dei due episodi, intitolati rispettivamente La Crepa e Premonizioni.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 21: “La Crepa”

Nella prima puntata in onda questa sera, intitolata “La crepa“, i Carabinieri indagano sull’apparente suicidio di un ragazzo. Nel frattempo il maresciallo Cecchini per una scommessa accetta una sfida impossibile: vincere a scacchi contro Don Matteo.

A insegnargli i trucchi del gioco sarà la “Capitana”, che si dimostra un’ottima scacchista. In cambio il Maresciallo impartisce lezioni di “tattiche” sentimentali ad Anna per riuscire a conquistare il PM. Nel frattempo Sofia è sparita dalla canonica e Don Matteo è molto preoccupato.

Don Matteo 11 anticipazioni | Episodio 22: “Premonizioni”

La seconda puntata di questa sera 22 agosto di Don Matteo s’intitola “Premonizioni“. Questa volta i Carabinieri indagano su un caso di omicidio avvenuto in una casa avvolta dal mistero, mentre a Spoleto si tiene una gara ciclistica.

Il Maresciallo decide di partecipare per far contento Cosimo che sogna di raggiungere suo padre. Il ragazzo crede infatti che suo papà sia in Norvegia. Nel frattempo Sofia va a Perugia per conoscere una persona, ma Seba sospetta che questo voglia approfittarsi di lei e la mette in guardia.

Anna invece si arrenderà al fatto che sua sorella si è fidanzata con il PM o farà di tutto per riconquistarlo?

L’appuntamento è per questa sera giovedì 22 agosto 2019 su Rai 1 a partire dalle 21.25.