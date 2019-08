Consultazioni al Quirinale: Di Maio guida la delegazione del M5S da Mattarella

Consultazioni Quirinale: il Movimento Cinque Stelle di Luigi Di Maio da Mattarella

Il Movimento Cinque Stelle è il quinto e ultimo partito a sfilare al Quirinale per le consultazioni con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella (qui la diretta delle consultazioni). Luigi Di Maio, capo politico del movimento, guida la delegazione M5S, affiancato dai capigruppo Stefano Patuanelli (Senato) e Francesco D’Uva (Camera).

Di seguito tutte le ultime news in diretta sulla consultazione al Quirinale tra la delegazione del M5S e il presidente Mattarella.

– La delegazione M5S è attesa al Quirinale alle 17.00.

Consultazioni al Quirinale: la trattativa M5S-Pd

Secondo le indiscrezioni che circolano in questi giorni, il Movimento Cinque Stelle potrebbe partecipare alla formazione di un governo istituzionale insieme al Partito democratico e ad altri gruppi parlamentari minori. Il M5S, però, continua a dire che prima di esprimersi sulla crisi di governo vuole incontrare il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

Dopo le consultazioni il capo dello Stato probabilmente la posizione dei pentastellati sarà più chiara. Nel frattempo è già uscito allo scoperto il Partito democratico: ieri la Direzione dem ha dato mandato al segretario Nicola Zingaretti di trattare per la formazione di un “governo di svolta per la legilsatura”. Per avviare i negoziati, però, il Pd pone come condizione 5 punti programmatici: “Appartenenza leale all’Unione europea; pieno riconoscimento della democrazia rappresentativa, a partire dalla centralità del parlamento; sviluppo basto sulla sostenibilità ambientale; cambio nella gestione di flussi migratori, con pieno protagonismo dell’Europa; svolta delle ricette economiche e sociale, in chiave redistributiva, che apra una stagione di investimenti”.

Consultazioni al Quirinale: com’è andata stamattina

Nella mattinata di oggi il presidente Mattarella ha ricevuto le delegazioni di Fratelli d’Italia, Partito democratico e Forza Italia. Di seguito le dichiarazioni dei rispettivi leader, rilasciate al termine del colloquio con il capo dello Stato.

Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia): “Le elezioni sono per noi oggi l’unico esito possibile rispettoso dell’Italia e del suo popolo e il più rispettoso della Costituzione. Nell’ultimo anno il centrodestra ha vinto tutte le elezioni che si sono susseguite. Noi chiediamo di andare subito a elezioni. Se invece il presidente Mattarella dovesse scegliere un mandato esplorativo, crediamo che lo dovrebbe affidare a un premier del centrodestra perché sarebbe quello più affine alla volontà popolare” (com’è andata la consultazione tra Fratelli d’Italia e Mattarella).

Nicola Zingaretti (Partito democratico): “Abbiamo espresso al presidente Mattarella la nostra disponibilità a verificare l’esistenza di una nuova maggioranza e l’avvio di una fase nuova di un governo, di svolta programmatica e politica. Riteniamo utile provare a dar vita a un governo di svolta e abbiamo evidenziato i primi, non negoziabili, punti di questa proposta: vocazione europeista, lavoro, solidarietà, principio della democrazia rappresentativa con centralità del parlamento, svolta economica sul tema ambientale, redistribuzione della ricchezza, investimenti, lavoro e attenzione all’equità fiscale, evitando l’amento dell’Iva. Svolta con l’Europa nella gestione con l’Europa dei flussi migratori in discontinuità con i recenti decreti. Un governo alternativo alle destre con un’ampia base parlamentare. Se non dovessero esistere queste condizioni, lo sbocco naturale della crisi sono nuove elezioni anticipate, a cui il Pd è pronto” (com’è andata la consultazione tra il Pd e Mattarella).

Silvio Berlusconi (Forza Italia): “La fallimentare esperimento di governo ha indebolito l’economia italiana. Le esperienze di governo si costruiscono col tempo e prima del voto. Dopo tanto avventurismo il Paese ha bisogno di un governo stabile, solido e con un programma coerente, una forte legittimazione democratica e una considerazione internazionale che oggi l’Italia non ha. Proponiamo il modello di centrodestra che governa oggi moltissimi Comuni e la maggioranza delle Regioni italiane e che ha dimostrato di governare bene in oltre 25 anni. Occorre in Parlamento una maggioranza di centrodestra che risponda al sentire degli italiani. Qualora ciò non sia possibile la via maestra sono le elezioni anticipate” (com’è andata la consultazione tra Forza Italia e Mattarella).

Consultazioni al Quirinale: il calendario

Di seguito il calendario delle consultazioni di oggi. Ecco l’ordine di svolgimento degli incontri di Mattarella.

