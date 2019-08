Le consultazioni in Quirinale streaming live e diretta tv video: dove vederle

C’è molta attesa per le consultazioni di oggi al Quirinale, dove oggi, giovedì 22 agosto 2019, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ascolterà i rappresentati di Movimento Cinque Stelle, Pd, Forza Italia, Fratelli d’Italia per cercare di creare una nuova maggioranza dopo le dimissioni di Giuseppe Conte. Elenchiamo qui tutte le informazioni su dove vedere le consultazioni in streaming live e in diretta tv video.

L’apertura delle Consultazioni, come ricorda il calendario del Colle, è programmato per le ore 10. Le comunicazioni dei rappresentanti dei vari partiti sono attese per modellare la nuova maggioranza di governo, dopo la crisi tra i due partiti che hanno dato vita all’esecutivo gialloverde e in particolare tra i due leader Luigi Di Maio e Matteo Salvini.

Dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte, Mattarella ha sostanzialmente due opzioni: lo scioglimento delle Camere e, dunque, le elezioni anticipate oppure la formazione di un nuovo esecutivo, con una maggioranza differente (qui le ultime notizie sulla crisi di governo in tempo reale).

Le dichiarazioni dei rappresentanti politici per le consultazioni al Quirinale saranno visibili in streaming live attraverso il sito del Quirinale: ecco il link. Il sito del Colle fa sapere che si può seguire le consultazioni davanti al presidente della Repubblica attraverso tre canali: canale satellitare, web tv e YouTube.

A trasmettere gran parte della giornata di consultazione saranno le emittenti Rai News24, TgCom24 di Mediaset e SkyTg24, rispettivamente ai canali 48, 51 e 50 del digitale terrestre.

Il calendario delle consultazioni del 22 agosto

ORE 10.00

GRUPPI PARLAMENTARI “FRATELLI D’ITALIA” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ORE 11.00

GRUPPI PARLAMENTARI “PARTITO DEMOCRATICO” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ORE 12.00

GRUPPI PARLAMENTARI “FORZA ITALIA – BERLUSCONI PRESIDENTE” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ORE 16.00

GRUPPI PARLAMENTARI “LEGA-SALVINI PREMIER” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ORE 17.00

GRUPPI PARLAMENTARI “MOVIMENTO 5 STELLE” DEL SENATO DELLA REPUBBLICA E DELLA CAMERA DEI DEPUTATI