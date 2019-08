Consultazioni Quirinale: le ultime news sulla crisi di governo

Seconda giornata di consultazioni al Quirinale, dopo le dimissioni del premier Giuseppe Conte che hanno aperto formalmente la crisi di governo. Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, incontra i rappresentanti dei partiti che compongono l’arco parlamentare per ascoltare il loro punto di vista sulla crisi in atto. Il capo dello Stato ha sostanzialmente due opzioni: sciogliere le Camere e convocare elezioni anticipate oppure favorire la formazione di un nuovo esecutivo con una maggioranza differente da quella ormai cessata M5S-Lega (qui le ultime notizie sulla crisi di governo in tempo reale).

COME SEGUIRE LE CONSULTAZIONI IN STREAMING ONLINE E DIRETTA STREAMING

Consultazioni: la diretta LIVE

Di seguito tutte le ultime news in diretta sulle consultazioni con aggiornamenti in tempo reale.

ore 11.20 – Zingaretti: “Abbiamo espresso al presidente Mattarella la nostra disponibilità a verificare l’esistenza di una nuova maggioranza e l’avvio di una fase nuova di un governo, di svolta programmatica e politica. Abbiamo evidenziato la distanza politica che ci separa da alcune forze che hanno fatto parte del governo uscente, come il M5S, ma siamo preoccupati per l’economia. Riteniamo utile provare a dar vita a un governo di svolta e abbiamo evidenziato i primi indiscutibili punti di questa proposta: posizione europeista, lavoro, solidarietà, principio della democrazia rappresentativa con centralità del parlamento, svolta economica sul tema ambientale, redistribuzione della ricchezza, investimenti, lavoro e attenzione all’equità fiscale, evitando l’amento dell’Iva. Svolta con l’Europa nella gestione con l’Europa dei flussi migratori in discontinuità con i recenti decreti. Un governo alternativo alle destre con una’ampia base parlamentare. Se non dovessero esistere queste condizioni, lo sbocco naturale della crisi sono nuove elezioni anticipate, a cui il Pd è pronto”.

ore 11.15 – L’incontro tra il presidente Mattarella e la delegazione del Pd sarebbe terminato.

ore 11.00 – All’incontro con Mattarella partecipano, a sorpresa, anche il presidente del Pd, Paolo Gentiloni, e la vicesegretaria Paola De Micheli.

ore 10.40 – Al Quirinale è arrivata la delegazione del Partito democratico (qui la diretta di TPI).

ore 10.30 – Meloni: “Elezioni subito o mandato a un premier di centrodestra” – Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, ha parlato al termine della consultazione con il presidente Mattarella: “Avremmo voluto che qualche mese fa qualcuno ci avesse dato retta sul fatto che il governo gialloverde non potesse rispondere ai bisogni dell’Italia. Le elezioni sono per noi oggi l’unico esito possibile rispettoso dell’Italia e del suo popolo e il più rispettoso della Costituzione. Nell’ultimo anno il centrodestra ha vinto tutte le elezioni che si sono susseguite Non mi convince la visione secondo la quale bisogna fare un governo per bloccare le clausole di salvaguardia. Ricordo che Renzi e Di Maio hanno enormi responsabilità su queste clausole di salvaguardia: disinnescarle è possibile con un governo che porti avanti politiche economiche diverse da quelle che abbiamo in visto in questi anni. Noi chiediamo di andare subito a elezioni. Se invece il presidente Mattarella dovesse scegliere un mandato esplorativo, crediamo che lo dovrebbe affidare a un premier del centrodestra perché sarebbe quello più affine alla volontà popolare”.

ore 10.20 – Finito l’incontro tra la delegazione di Fdi e Mattarella.

ore 10.00 – Fratelli d’Italia al Quirinale – La delegazione di Fratelli d’Italia è arrivata al Quirinale per le consultazioni con il presidente Mattarella (qui la diretta dell’incontro tra Fdi e il capo dello Stato).

ore 9.00 – Una donna a Palazzo Chigi? – Secondo alcune indiscrezioni, il governo M5S – PD potrebbe essere guidato, per la prima volta nella storia d’Italia, da una donna. L’idea sarebbe stata avanzata durante le trattative tra i due partiti per la formazione di un esecutivo. Qui l’articolo completo.

Le consultazioni di Mattarella: il calendario completo

Di seguito il calendario delle consultazioni di oggi. Ecco l’ordine di svolgimento degli incontri di Mattarella.

Giovedì 22 agosto 2019

ore 10.00: gruppo parlamentare Fratelli d’Italia del Senato e della Camera (la diretta).

ore 11.00: gruppo parlamentare Partito democratico del Senato e della Camera (la diretta).

ore 12.00: gruppo parlamentare Forza Italia-Berlusconi presidente del Senato e della Camera (la diretta).

ore 16.00: gruppo parlamentare Lega-Salvini premier del Senato e della Camera

ore 17.00: gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle del Senato e della Camera

Le consultazioni sono iniziate ieri. Ecco in quale ordine si sono svolti gli incontri di ieri al Quirinale.

Mercoledì 21 agosto 2019

Il presidente emerito della Repubblica, senatore Giorgio Napolitano, non trovandosi a Roma, è stato sentito telefonicamente.

ore 16.00: presidente del Senato: Maria Elisabetta Alberti Casellati.

ore 16.45: presidente della Camere: Roberto Fico.

0re 17.30: gruppo parlamentare Per le Autonomie (Svp-Patt, Uv) del Senato

ore 18.00: gruppo parlamentare Misto del Senato

ore 18.30: gruppo parlamentare Misto della Camera

ore 19.00: gruppo parlamentare Liberi e Uguali della Camera

Consultazioni al Quirinale: la giornata di ieri

Le consultazioni sulla crisi di governo si sono aperte ieri, come da protocollo, con la convocazione al Quirinale della seconda e della terza carica dello Stato. La presidente del Senato, Elisabetta Casellati, e il presidente della Camera, Roberto Fico, hanno incontrato uno dopo l’altra il presidente Mattarella: entrambi hanno lasciato il Colle senza rilasciare dichiarazioni.

Successivamente il capo dello Stato ha ricevuto le delegazioni del Gruppo Per le Autonomie, del Gruppo Misto e di Liberi e Uguali.

I rappresentanti del Gruppo Per le Autonomie hanno dichiarato la loro contrarietà alla convocazione di elezioni anticipate e hanno aggiunto di essere pronti a sostenere un governo sostenuto da una nuova maggioranza, anche se a guidarlo dovesse essere ancora il premier dimissionario Giuseppe Conte.

Anche la delegazione del Gruppo Misto ha spiegato di essere contraria al voto anticipato in autunno. “Serve un governo concreto, che possa durare”, hanno spiegato i rappresentanti del Misto, che hanno però sottolineato di non essere stati contattati finora da nessun esponente di altri partiti per ragionare su una eventuale alleanza.

