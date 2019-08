Consultazioni Quirinale: Giorgia Meloni guida Fratelli d’Italia da Mattarella

Fratelli d’Italia è il primo partito a sfilare oggi al Quirinale per le consultazioni (segui qui la diretta live) con il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Giorgia Meloni guida la delegazione del partito, affiancato dai due capigruppo Luca Ciriani (Senato) e Maria Alessandra Gallone (Camera) e dal presidente del gruppo nazionale Ignazio La Russa.

ore 10.30 – Meloni: “Tutti chiedono un governo stabile e l’unico governo stabile è un governo di centrodestra. La politica mi pare una cosa molto seria e che va fatta tenendo conto di quali sono le forze politiche e della loro visione. Non mi convince la visione secondo la quale bisogna fare un governo per bloccare le clausole di salvaguardia. Ricordo che Renzi e Di Maio hanno enormi responsabilità su queste clausole di salvaguardia: disinnescarle è possibile con un governo che porti avanti politiche economiche diverse da quelle che abbiamo in visto in questi anni. Noi chiediamo di andare subito a elezioni. Se invece il presidente Mattarella dovesse scegliere un mandato esplorativo, crediamo che lo dovrebbe affidare a un premier del centrodestra perché sarebbe quello più affine alla volontà popolare”.

ore 10.30 – Meloni: “La nostra idea è che non sia inevitabile avere un governo che ha la maggioranza in parlamento ma che non ha il consenso tra i cittadini, lo considererei irrispettoso della volontà popolare e della nostra democrazia. Nell’ultimo anno il centrodestra ha vinto tutte le elezioni che si sono susseguite”.

ore 10.25 – Meloni: “Siamo il partito che nell’arco costituzionale ha la posizione pi schietta. Avremmo voluto che qualche mese fa qualcuno ci avesse dato retta sul fatto che il governo gialloverde non potesse rispondere ai bisogni dell’Italia. Le elezioni sono per noi oggi l’unico esito possibile rispettoso dell’Italia e del suo popolo e il più rispettoso della Costituzione”.

ore 10.20 – Finito l’incontro tra la delegazione di Fdi e Mattarella.

ore 10.00 – La delegazione di Fratelli d’Italia è arrivata al Colle.

“Giuseppe Conte utilizza parole auliche per nascondere l’obiettivo reale: difendere le poltrone del Movimento 5 Stelle”. È la lettura di Giorgia Meloni dopo il discorso con cui il premier ha annunciato le proprie dimissioni in Senato. “Non si può invocare il rispetto della Costituzione e poi tramare per un osceno governo Cinquestelle-Pd che ha come unico obiettivo quello di impedire agli italiani di esercitare la loro sovranità, prevista dall’articolo 1 della Costituzione – ha sottolineato la leader di Fratelli d’Italia – Andremo dal presidente Mattarella a ribadire che FdI non c’è per nessun inciucio: chiediamo elezioni subito, perché dalle elezioni può nascere un governo forte e coeso, capace di difendere gli interessi italiani”.

ore 10.00: gruppo parlamentare Fratelli d’Italia del Senato e della Camera

ore 11.00: gruppo parlamentare Partito democratico del Senato e della Camera (la diretta)

ore 12.00: gruppo parlamentare Forza Italia-Berlusconi presidente del Senato e della Camera (la diretta)

ore 16.00: gruppo parlamentare Lega-Salvini premier del Senato e della Camera

ore 17.00: gruppo parlamentare Movimento 5 Stelle del Senato e della Camera