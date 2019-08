Chi è Marta Cartabia, la prima donna che potrebbe diventare premier in un governo M5S-PD

Chi è Marta Cartabia, la prima donna che potrebbe diventare premier del governo M5S-PD

Marta Cartabia potrebbe guidare il governo M5S – PD, diventando, così, la prima donna premier della storia d’Italia.

Secondo numerose indiscrezioni, infatti, la Cartabia sarebbe il nome a sorpresa spuntato nel corso delle trattative tra i due partiti, intavolate per trovare un accordo volto alla nascita di un nuovo esecutivo.

Il governo M5S – PD potrebbe essere guidato dalla prima donna premier della storia d’Italia

Classe 1963, Marta Cartabia è nata a San Giorgio su Legnano, una cittadina in provincia di Milano. Dopo la laurea con lode in giurisprudenza conseguita nel 1987 presso l’Università degli Studi di Milano, nel 1993 ha ottenuto il dottorato di ricerca in legge presso l’Istituto universitario europeo di Fiesole.

Specializzatasi all’Università di Aix-Marseille sui temi della giustizia costituzionale comparata, la Cartabia, svolge, periodicamente, attività di ricerca all’estero, in particolar modo negli Stati Uniti d’America.

Docente ordinaria all’Università degli Studi di Milano-Bicocca, ha incarichi di direzione in numerose riviste di settore nazionali e internazionali ed è tra i fondatori di Italian Journal of Public Law la prima rivista giuridica italiana interamente in inglese. Inoltre, è membro dell’Associazione italiana dei costituzionalisti ed è tra i fondatori dell’Italian Chapter di ICON·S.

Il 2 settembre 2011 è stata nominata dall’allora presidente della Repubblica Giorgio Napolitano giudice della Corte costituzionale della Repubblica italiana, divenendo, così, la terza donna dopo Fernanda Contri e Maria Rita Saulle a essere nominata giudice, nonché una delle giudici più giovani mai nominate.

Il 12 novembre 2014 viene nominata vicepresidente della Corte costituzionale. Ruolo che le viene riconfermato il 24 febbraio 2016 e l’8 marzo 2018. Secondo alcune ricostruzioni, Marta Cartabia si sarebbe fortemente opposta all’introduzione dei cosiddetti superprefetti nel decreto sicurezza bis dal ministro dell’Interno uscente Matteo Salvini.

Se dovesse diventare premier di un governo M5S – PD, dunque, per Matteo Salvini sarebbe una doppia beffa.