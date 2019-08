Allerta meteo gialla e arancione oggi: maltempo su Piemonte, Toscana e altre regioni

Dimenticate l’estate: sul nostro paese, soprattutto sul Nord Italia, è in arrivo una perturbazione che porterà una forte ondata di maltempo, al punto che la Protezione Civile ha deciso di diramare un’allerta meteo per oggi, giovedì 22 agosto 2019, su cinque diverse regioni.

Il meteo di questa seconda parte della settimana, infatti, prevede l’arrivo di una fase di depressione sul mar Mediterraneo, che spinge verso il Nord Italia un flusso di correnti molto umide e instabili. Così, l’incontro tra l’aria fresca della perturbazione e il caldo estivo farà sì che ci siano le condizioni per l’arrivo di forti temporali, soprattutto nelle aree di pianura.

Le previsioni meteo di oggi, 22 agosto 2019, in Italia

Per questo motivo, il Dipartimento della Protezione Civile ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse sia per mercoledì 21 che per giovedì 22 agosto 2019. Vediamo insieme le zone interessate.

Allerta meteo oggi, le zone bollino arancione

La situazione più preoccupante, secondo il bollettino della Protezione Civile, è quella che riguarda la Lombardia, soprattutto l’area nord-occidentale della regione. Per questa zona è stata diramata un’allerta arancione.

È qui infatti che nella giornata del 22 agosto si rischiano temporali e rovesci di forte intensità, uniti a una frequente attività elettrica, locali grandinate e forti raffiche di vento.

I cittadini, dunque, sono invitati a prestare cautela negli spostamenti, soprattutto nelle fasi più acute dei fenomeni meteorologici.

Allerta meteo oggi, le zone bollino giallo

Come già anticipato, sono in tutto 5 le regioni interessate dall’allerta meteo per il maltempo di oggi. La Protezione Civile, infatti, ha diramato un’allerta gialla su alcuni settori della Lombardia, ma anche su Piemonte, Toscana e Abruzzo.

Nelle aree del Varesotto, come anche del Verbano, dell’alto milanese e del comasco si attendono violenti temporali, con locali nubifragi e grandinate. Anche a Firenze e dintorni il meteo sarà molto instabile.

In questa seconda parte della settimana, quindi, l’Italia sta assistendo a un progressivo calo delle temperature e all’allontanamento del caldo africano, che continua a persistere soltanto sul Sud e sulle Isole.

