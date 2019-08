Vasco Rossi messo in fuga dai fan in spiaggia: “Sono dovuto scappare” | VIDEO

Vasco Rossi messo preso d’assalto dai fan in spiaggia

Il cantante Vasco Rossi è stato preso d’assalto da un nutrito gruppo di fan in spiaggia, tanto da doversi dare alla fuga. È stato lo stesso rocker di Zocca a “denunciare” quanto accaduto. In un post pubblicato su Instagram, il cantante ha postato un video in cui si vede tutta la scena.

Il rocker non riesce a muovere un passo, attorniato da fan impazziti che cercavano in tutti i modi di scattarsi un selfie con il loro mito. Accanto al video, Vasco Rossi ha scritto: “Delirio in spiaggia, sono dovuto scappare”.

E nelle immagini, infatti, si vede chiaramente il rocker in difficoltà in mezzo alla calca. Vasco Rossi avanza qualche passo, riesce a divincolarsi e se la dà a gambe levate. Intorno a lui, tante le persone che hanno tentato strappare una foto al cantante.

Sotto al post pubblicato nei giorni scorsi da Vasco si sono moltiplicati i commenti di (veri) fan che hanno puntato il dito contro tutti quelli che in spiaggia hanno approfittato della nota disponibilità del rocker di intrattenersi con i supporters.

“Ma la gente come sta? Ma lasciatelo in pace almeno in vacanza”, ha scritto qualcuno. “Più che delirio maleducazione”, si legge in un altro commento. E ancora: “Se siete ignoranti e maleducati…. Vasco è l’uomo più disponibile della terra e riuscite a rompergli i coglioni pure al mare”; “Queste non sono manifestazioni di affetto ma vere e proprie lotte a corpo libero … questo non ci piace e ci dispiace davvero tanto perché vanno a limitare del tutto la libertà della persona”; “Ma ve lo ricordate che a prescindere dal cantante lui è una persona? Ma un po’ di rispetto e educazione?”.