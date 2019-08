Superquark 2019, le anticipazioni della puntata di stasera 21 agosto 2019 su Rai 1 con Piero e Alberto Angela

Anche questo mercoledì 21 agosto 2019 torna l’appuntamento con Superquark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela.

Appuntamento in prima serata stasera su Rai 1 dalle 21.25. La trasmissione dell’estate di Rai 1 propone come sempre numerosi servizi su vari temi, dalla tecnologia alla salute, dalla fisica alla storia. Ecco tutte le anticipazioni della puntata di stasera di Superquark 2019.

Tutto quello che c’è da sapere su SuperQuark 2019

Superquark 2019 stasera | Puntata 21 agosto

La puntata di questa sera di SuperQuark ci porta in Siberia e alle isole dell’Oceano Pacifico, territori affascinanti quanto ostili, dove l’ingegno e la capacità d’adattamento sono doti indispensabili per le antiche popolazioni che le abitano. A raccontarle è il solito appuntamento con la serie della BBC “Le meraviglie del pianeta”.

Il documentario va alla scoperta delle tradizioni della caccia e dell’allevamento anche quando le condizioni non sono favorevoli; anche procacciarsi cibo non è cosa da poco se si vive nell’isola di Vanuatu nell’Oceano Pacifico: un vecchio pescatore qui ha il compito d’insegnare a suo figlio la tecnica della pesca in apnea, un’antica tradizione dalla quale dipende la sopravvivenza della famiglia.

Dove vedere Superquark 2019 in streaming

Come fanno i batteri a resistere agli antibiotici? Un grosso rischio per il futuro di cui ne parlano Barbara Gallavotti e Rossella Li Vigni, spiegando quali possano essere i rimedi.

A Supequark questa sera si parlerà anche della diga di Entracque, il gigante dell’energia. Giovanni Carrada e Gianpiero Orsingher si addentrano nel cuore della montagna per scoprire i segreti della più grande diga idroelettrica d’Europa.

Ancora, si parlerà anche di macchine intelligenti – riescono davvero a esserlo? – e del dubbio circa l’intelligenza artificiale: può diventare un rischio?

Questo e tanto altro ancora nella puntata di Superquark di questa sera, mercoledì 14 agosto 2019, su Rai 1.