Stasera in tv 21 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 21 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

Ma cosa c’è stasera in tv 21 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di mercoledì 21 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Superquark

Stasera 21 agosto 2019 va in onda su Rai 1 un nuovo appuntamento con Superquark, il programma di divulgazione scientifica condotto da Piero Angela. Come sempre tanti servizi, rubriche e ospiti in studio alla scoperta di argomenti diversi, dalla tecnologia alla medicina, dalla fisica alla storia.

Le anticipazioni della nuova puntata di SuperQuark

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Elementary

Nuovo appuntamento con Elementary, la serie tv di grande successo giunta alla settima stagione. L’episodio di stasera si intitola Senza amici. Sherlock scopre che ad uccidere Conrad è stato Odin. Morland, al quale Sherlock aveva chiesto aiuto, si mette a disposizione per sconfiggere Odin chiedendo l’appoggio dei suoi amici.

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Elementary

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Non ho l’età

21:05 – Sissi la giovane imperatrice

Questa sera su Rai 3 va in onda il film Sissi – La giovane imperatrice, un classico del 1956.

Trama: Sissi, frustrata dalle rigide norme comportamentali di corte imposte dalla suocera scappa dai genitori in Baviera. Francesco Giuseppe però la riporta indietro e Sissi non manca di fare da mediatrice con il capo degli indipendentisti ungheresi.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Sapore di mare 2 – Un anno dopo

Rete 4 stasera propone la divertente commedia Sapore di mare 2 – Un anno dopo, del 1983. Nel cast Massimo Ciavarro, Isabella Ferrari, Giorgia Fiorio, Mauro Di Francesco ed Eleonora Giorgi.

STASERA IN TV 21 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:25 – Rosamunde Pilcher: va’ dove ti porta il cuore

Su Canale 5 nuovo appuntamento con i film rosa di Rosamunde Pilcher. Nell’appuntamento di oggi in prima tv va in onda Va’ dove ti porta il cuore. Ad un passo dalle nozze, Lily parte per la Cornovaglia, dove scoprirà delle verità sul suo passato che cambieranno il suo futuro.

GUIDA TV 21 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – Hunger Games

Su Italia 1 questa sera va in onda il film Hunger Games, cult di fantascienza del 2012.

Trama: La trama di Hunger Games è incentrata sulla storia della città di Panem, paese post-apocalittico diviso in 12 Distretti e sorto sul territorio dove oggi c’è il Nord America. Da quando la popolazione ha organizzato una rivolta contro il governo, presieduto dal presidente Coriolanus Snow, ogni anno viene organizzato per “punizione” contro la popolazione un particolarissimo reality show di sopravvivenza: gli Hunger Games.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 21 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – In onda

21:15 – I tartassati

Trama: Commedia del 1959 con Totò e Aldo Fabrizi. Il cavalier Pezzella, che possiede un grande negozio di tessuti, teme un’ispezione della Tributaria. Quando questo avviene, Pezzella cerca ogni espediente per corrompere l’onesto maresciallo Topponi. I suoi tentativi risultano vani, nonostante il negoziante cerchi anche di sfruttare la relazione tra suo figlio e la figlia di Topponi.

PROGRAMMI TV 21 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Cascine milanesi

21:30 – Il tempo delle mele

Trama: Victoire va al liceo, è il suo primo giorno di scuola e conosce i nuovi compagni che diverranno i compagni di mille avventure. Victoire sperimenterà il primo amore e avrà la sua prima festa di compleanno da adolescente. Il film è anche l’esordio cinematografico di Sophie Marceau.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Upgrade

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Upgrade.

Trama: Action fantascientifico con Logan Marshall-Green. Rimasto paralizzato dopo un’aggressione in cui ha perso la moglie, Grey si fa impiantare un chip sperimentale per vendicarsi.

STASERA IN TV 21 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – 4 ristoranti Spagna Su Sky Uno questa sera va in onda un nuovo episodio di 4 ristoranti Spagna. La versione spagnola dell’amato format presentato dall’attore e cuoco Marc Ribas. I migliori ristoranti della Catalogna si sfidano in svariate prove. I proprietari giudicano e valutano i loro rivali.