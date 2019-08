Sissi la giovane imperatrice: trama, cast, trailer e dove vedere in streaming il film di stasera su Rai 3

Questa sera, mercoledì 21 agosto 2019, va in onda su Rai 3 il film Sissi la giovane imperatrice, storico film sentimentale del 1956. La pellicola diretta da Ernst Marischka vede nel cast attori come Romy Schneider, Karlheinz Böhm e Magda Schneider.

Si tratta del secondo film di una trilogia di pellicole romantiche dedicata al racconto della vita dell’imperatrice più famosa della storia, l’austriaca Elisabetta di Baviera. Questo film del 1956 è stato distribuito e ha avuto successo in tutto il mondo.

L’appuntamento per tutti i fan del genere è per stasera 20 agosto 2019 con Sissi la giovane imperatrice, dalle 21.05 su Rai 3. Ecco di seguito la trama, il cast, il trailer e come fare per seguire in streaming il film.

Sissi la giovane imperatrice, la trama del film

L’imperatrice Sissi fa fatica ad adattarsi alle dure e rigide regole della corte asburgica. In particolare i maggiori contrasti sono con l’arciduchessa Sofia, la suocera-zia. La donna infatti si intromette spesso nelle questioni dei due giovani sposi.

Lo scontro maggiore si ha al momento della nascita della prima figlia di Sissi. Sofia, infatti, sottrae la bambina alla madre, ordinando che sia alloggiata in un’ala lontana del palazzo. Sissi è distrutta per la perdita della propria figlia, ed è delusa anche dal proprio marito, che non l’ha difesa contro le decisioni della suocera.

Per questo Sissi decide di fuggire dal palazzo e tornare in Baviera dai suoi familiari. La madre dell’imperatrice è dalla sua parte, mentre il padre vorrebbe che tornasse a svolgere i suoi compiti di madre e imperatrice.

Alla fine Sissi si riappacifica con Francesco Giuseppe, che le promette che riavrà sua figlia. Così l’imperatrice può rientrare in palazzo. Ci sono poi questioni politiche da risolvere: l’imperatore annuncia un’amnistia verso l’Ungheria, avvicinando così i due Paesi: da allora l’Impero d’Austria verrà chiamato Impero austro-ungarico.

Infine si ha il solenne e toccante momento dell’incoronazione a re e regina di Ungheria dei due sovrani austriaci.

Sissi la giovane imperatrice, il cast completo

Ecco il cast completo con tutti gli attori e i personaggi del film Sissi la giovane imperatrice, stasera 21 agosto 2019 su Rai 3 dalle 21.05:

Romy Schneider: Elisabetta di Baviera, detta Sissi

Karlheinz Böhm: Imperatore Francesco Giuseppe I d’Asburgo

Magda Schneider: Duchessa Ludovica di Baviera, madre di Sissi

Gustav Knuth: Duca Massimiliano di Baviera, padre di Sissi

Vilma Degischer: Arciduchessa Sofia di Baviera, madre di Francesco Giuseppe

Walter Reyer: conte Andrassy

Senta Wengraf: contessa Bellegarde

Helene Lauterböck: contessa Esterházy

Josef Meinrad: maggiore di gendarmeria Böckl

Erich Nikowitz: Arciduca Francesco Carlo, padre di Francesco Giuseppe

Sissi la giovane imperatrice, il trailer

Ecco la prima parte del film del 1956 oggi su Rai 3 in prima serata:

Sissi la giovane imperatrice, dove vedere il film in tv e in streaming

Come fare per vedere Sissi la giovane imperatrice in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 21 agosto 2019 – a partire dalle 21.05 su Rai 3.

La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film Sissi grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Rai 3 in streaming