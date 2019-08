Foto della Boschi: Adinolfi risponde con un selfie della moglie in bikini. Il web si scatena

Sfida tra la moglie di Adinolfi e la Boschi, un dibattito sulla crisi di governo a colpi di bikini

Mario Adinolfi, leader del movimento politico Popolo della Famiglia, lancia una sfida alla deputata del Pd Maria Elena Boschi Foto Boschi e pubblica su Instagram una foto della moglie in bikini. Un primo piano di Silvia Pardolesi, con tanto di commento: “Comunicato stampa della presidenza nazionale del Popolo della Famiglia sulla attuale crisi di governo: Maria Elena Boschi nun te temiamo”. Una sfida “politica” a colpi di scatti in bikini? Alcuni utenti di instagram non hanno gradito l’iniziativa di Adinolfi e hanno definito strumentale l’utilizzo dell’immagine della moglie: “Grande marione che, da bravo cristiano, usa la moglie come strumento”, scrive un follower.

Altri invece si sono lasciati andare a commenti anche offensivi sul fisico di Adinolfi o ad apprezzamenti nei confronti della moglie. Un dibattito a suon di selfie che è stato lanciato dalla stessa Maria Elena Boschi che su Twitter si era scagliata contro Matteo Salvini, pubblicando una sua foto in costume insieme alle amiche: “Salvini che dice: ‘siamo attaccati da un gruppo di renziani’ ci sta facendo uno spot pazzesco e neanche lo capisce. Per noi prima di tutto viene il Paese, non le ambizioni personali. #CapitanFracassa dice che io sono una mummia: un saluto a tutti dal mio sarcofago”.

Il rilancio del post della Boschi è arrivato ieri, quando la democratica ha di nuovo twittato la sua foto esprimendosi sul dibattito al Senato in cui il premier uscente Giuseppe Conte ha annunciato le sue dimissioni: “Salvini ritira la sfiducia a Conte. Io sarò una mummia ma lui è all’ultima spiaggia. Altro che Papeete #capitanfracassa”, ha scritto la deputata su Twitter.

