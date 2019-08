“Il mio ragazzo è troppo grasso e non riesce a fare sesso, lo sto tradendo con un uomo palestrato”

Un partner che ha esagerato con il cibo, e una donna che non riesce più a fare sesso con lui e decide di tradirlo. Una ragazza ha scritto una lettera al quotidiano britannico The Sun in cui racconta la sua storia.

Come specifica la donna, il problema non è la mancanza di attrazione fisica verso il compagno sovrappeso, quanto piuttosto le oggettive difficoltà, a causa del peso, ad avere normali rapporti sessuali. E quando il desiderio viene represso in maniera eccessiva, le conseguenze possono essere traumatiche.

Ecco il racconto della ragazza.

“Il mio partner è così grasso che non riesce a fare l’amore con me. Ho deciso di fare sesso con un giovane magro e in piena forma. Ho 40 anni, il mio partner he ha 38 anni e siamo stati insieme da quando abbiamo iniziato a lavorare per la stessa grande organizzazione di beneficenza, tre anni fa.

È un uomo adorabile sotto molti punti di vista, ma ha messo su tantissimi chili, e la sua virilità è ora nascosta sotto il suo enorme ventre. Ho provato a suggerirgli di perdere peso, ma non è servito a niente. Mangia male. Anche se io gli compro cibo sano, lui poi si compra da solo delle schifezze e se le mangia quando io non ci sono.

Ho incontrato il mio amante per caso a una festa di compleanno a cui ero andata con alcuni amici. Siamo andati in un pub per un drink prima di mangiare. Ero seduta sull’estremità di una panca che era piuttosto vicina a quella accanto.

La mia borsetta continuava a cadere sul pavimento e questo ragazzo me la raccolse. Iniziammo a parlare, e scoprimmo di avere molto in comune. Vive accanto a mio fratello minore e sono andati nella stessa scuola. Ha 29 anni.

Quando è arrivato il momento di andare al ristorante, ha detto che dovevamo incontrarci di nuovo e ha suggerito la sera successiva.

Ci siamo incontrati un paio di volte prima che mi dicesse che pensava fossi straordinariamente attraente. Io ormai lo desideravo. È davvero in forma, va in palestra per un’ora prima del lavoro ogni giorno.

Mi accompagnò a casa ed entrò a bere qualcosa. Il mio compagno era via per un corso di formazione. Abbiamo finito per fare un sesso meraviglioso e da allora lo facciamo regolarmente. Ora mi chiedo se sia il caso si lasciare il mio partner e di mettermi con lui”.

