Sapore di mare 2 Un anno dopo: trama, cast, trailer e dove vedere in streaming il film di stasera su Rete 4

Questa sera, mercoledì 21 agosto 2019, va in onda su Rete 4 il film Sapore di Mare 2, divertente commedia del 1983 diretta da Bruno Cortini. Si tratta del seguito del film che vede nel cast attori come Massimo Ciavarro, Isabella Ferrari ed Eleonora Giorgi impegnati in avventure e disavventure sentimentali nelle spiagge della Versilia.

Il sequel del film Sapore di mare è ambientato nel 1965. Dopo un anno, il gruppo della Capannina si ritrova sulla spiaggia della Versilia, a Forte dei Marmi. Rispetto a un anno prima, però, non ci sono più Luca e Felicino, né Marina Pinardi e la signora Balestra col marito.

Si aggiungono invece Tea Guerrazzi, una donna in cerca di uomini ricchi, Uberto Colombo, autista del Commendator Carraro, Fulvio Comenducci, un giovane libertino, Valeria, una compagna di studi di Gianni, Reginella, figlia di amici dei Pinardi.

Sapore di mare 2 Un anno dopo, la trama del film

Continuano le avventure sentimentali dei protagonisti di Sapore di mare 2: Paolo è sempre più innamorato di Susan ed è pronto a cercarla in ogni dove, nonostante l’opposizione dei genitori, che lo vorrebbero far fidanzare con Reginella. Anche Susan ricambia i sentimenti di Paolo, ma, mentre lui la sta cercando a Londra, lei giunge a sorpresa a Forte dei Marmi: non trovandolo e credendolo fidanzato con Reginella, si getta tra le braccia di un certo Romildo Bettazzi.

Uberto a sua volta si trova in vacanza a Forte dei Marmi con un unico scopo: conquistare una donna ricca. Respinto da Tea Guerrazzi, riesce a far colpo su Alina, la giovane amante del Commendator Parodi. Il giovane non aveva però messo in conto un imprevisto: quello di innamorarsi sul serio della ragazza.

Il nuovo arrivato, Fulvio, stuzzica Selvaggia, la quale finisce per cedere e per tradire il fidanzato Gianni, di cui rimane tuttavia molto innamorata. Di Gianni è segretamente innamorata anche Valeria.

Finita l’estate, rivedremo cosa hanno combinato e come sono cambiati i protagonisti di Sapore di mare 2 diciotto anni dopo: Susan e Paolo si sono sposati così come Alina ed Uberto il cui matrimonio è però in crisi. Gianni e Selvaggia finalmente si ritrovano, entrambi liberi e disponibili. Tea, che si gode il denaro ereditato dal Commendator Parodi, ritrova Fulvio mentre Maurizio si è sposato con Reginella mentre suo figlio corteggia le figlie dei marchesini Pucci.

Sapore di mare 2 Un anno dopo film, il cast completo

Tanti gli attori amati dal pubblico che fanno parte del cast di Sapore di mare 2:

Gianni Ansaldi: Gianni

Angelo Cannavacciuolo: Paolo Pinardi

Mauro Di Francesco: Uberto Colombo

Eleonora Giorgi: Tea

Massimo Ciavarro: Fulvio Comanducci

Isabella Ferrari: Selvaggia

Karina Huff: Susan Hunt

Paolo Baroni: Marchesino Pucci

Angelo Maggi: Marchesino Pucci

Pascale Reynaud: Alina

Anna Pettinelli: Valeria

Enio Drovandi: Cecco il fotografo

Gianfranco Barra: Antonio Pinardi, padre di Paolo

Renato Baldini: Amante di Alina

Ennio Antonelli: il bagnino Morino

Ugo Bologna: Commendatore Carraro

Giorgio Vignali: Maurizio

Giorgia Fiorio: Giorgia

Francesca Ventura: Reginella

Annamaria Torniai: Maria Carraro, moglie del commendatore

Giovanni Tamberi:

Annabella Schiavone: Annabella Pinardi, madre di Paolo

Renato Cecchetto: gioielliere

Little Tony: se stesso da giovane

Gino Paoli: se stesso

Sapore di mare 2 Un anno dopo film, il trailer

Di seguito la scena finale del film con Gino Paoli che canta Sapore di sale:

Sapore di mare 2, dove vedere il film in tv e in streaming

Come fare per vedere Sapore di Mare 2 in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – mercoledì 21 agosto 2019 – a partire dalle 21.25 su Rete 4.

La rete Mediaset è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 4 del telecomando del digitale terrestre, anche al tasto 504 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 104 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming Sapore di mare 2 grazie a MediasetPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti Mediaset.

In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

