Salvini Forza Italia Pd

Matteo Salvini avvisa Forza Italia su una possibile “alleanza” col Pd: “Chi va al governo con il Pd non va al governo con la Lega”. Lo ha detto il leader della Lega commentando alla Camera l’eventuale rottura del centrodestra se il partito di Silvio Berlusconi dovesse essere coinvolta in un governo istituzionale, assieme alle altre forze politiche. Ipotesi attualmente possibile in vista delle Consultazioni e della formazione di un governo di legislatura.

Il leader della Lega e il presidente di Forza Italia avrebbero dovuto incontrarsi all’indomani della frattura tra Lega e M5s che ha portato, ieri, 20 agosto, alle dimissioni del premier Giuseppe Conte e alla caduta del governo gialloverde. L’incontro a Palazzo Grazioli però è saltato e, anzi, qualche giorno dopo è arrivata l’indiscrezione di una cena tra Matteo Renzi, senatore del Pd, e Mara Carfagna, deputata di Forza Italia. E fedelissima di Berlusconi.

La Carfagna sarebbe portavoce di un’ampia parte del partito degli azzurri, la parte moderata e popolare, che non vuole spingersi troppo a destra, chiudendo un accordo di coalizione con la Lega di Salvini. Questa “corrente” di Forza Italia gradirebbe piuttosto far parte di un ampio contenitore centrista d’appoggio a un governo di legislatura.

Salvini: “Prima sentiamo Mattarella”

Salvini e Berlusconi non si sono ancora nemmeno sentiti. “Ora stiamo lavorando al programma. Prima aspettiamo le decisioni di Mattarella. Un passo alla volta”, ha detto, alla Camera, rispondendo ai cronisti che gli chiedevano se avesse già sentito il presidente di Forza Italia e stesse lavorando al futuro del centrodestra con lui.

“Questo però – aggiunge Salvini – non interesserebbe gli accordi locali e amministrativi, siamo un partito autonomista”.