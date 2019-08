Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore: trama, cast, streaming del film di stasera su Canale 5

Dopo “Una tata per Noah” e “Un piacevole imprevisto“, continuano gli appuntamenti in prima serata su Canale 5 con i film sentimentali di Rosamunde Pilcher: stasera, mercoledì 21 agosto 2019, a partire dalle 21,20 sulla rete ammiraglia Mediaset arriva Va’ dove ti porta il cuore, diretto da Stefan Buhling e uscito nel 2018.

Si tratta di una produzione tedesca, con protagonisti Anna Herrmann e Jens Atzorn. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sul film: dalla trama al cast completo, passando per il trailer ufficiale e dove vederlo in tv e in streaming.

Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore, la trama del film

Il film racconta la storia di Lilli, una ragazza che da piccola è stata adottata e che a un certo punto della sua vita sente il bisogno di organizzare un viaggio nella sua città natale per andare alla ricerca delle sue origini.

Il viaggio coincide con il periodo in cui Lilli sta preparando il suo matrimonio con Bill, il fidanzato scozzese che non prende bene la decisione della ragazza di partire all’improvviso. I due, quindi, litigano.

Nella città in cui si dirige, Lilli conosce un affascinante psicologo, Ian Taylor, con il quale inizia una storia. Ian, da quando ha rotto con la fidanzata Betty, vive nel bed and breakfast della madre Carol e non sa che la madre e il padre Bernie, divorziati da dieci anni, hanno una relazione clandestina all’insaputa di Victoria, la nuova compagna del genitore.

Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore, il cast del film

Il film di stasera su Canale 5 vanta un cast composto da attori della commedia tedesca. Ecco l’elenco completo degli interpreti (accanto al nome di ogni attore c’è anche quello del personaggio interpretato nel film):

Anna Herrmann – Lilli Miller

Jens Atzorn – Ian Taylor

Marita Marschall – Carol Taylor

Peter Kremer – Bernie Tatlor

Tobias van Dieken – Bill McBryson

Sarah Maria Besgen – Victoria Dunhill

Merle Collet – Betty Townsend

Nigel Barber – Maggiore Edward Harrison

Herbert Forthuber – Sarah Thurstan

Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore, il trailer del film

A questo link potete trovare il trailer ufficiale del film di stasera su Canale 5.

Rosamunde Pilcher Va dove ti porta il cuore, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere in tv il film? La pellicola va in onda questa sera, mercoledì 21 agosto 2019, su Canale 5. Per vederlo, dunque, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del vostro digitale terrestre (o sul 505 per la versione in HD), oppure sul 105 del decoder di Sky.

La commedia sentimentale, però, è disponibile anche in streaming. Se volete vederla su pc, smartphone e tablet, a partire dalle 21,20 di stasera andate su Mediaset Play, la piattaforma streaming del Biscione. Per accedere vi basta registrarvi con una mail o un social network e poi, completamente gratis, potete vedere il film in live streaming in contemporanea alla sua messa in onda in tv.

Da domani, inoltre, sempre su Mediaset Play Rosamunde Pilcher sarà disponibile anche on demand, per vederlo ogni volta che volete.

Dove vedere Canale 5 in streaming

TUTTE LE NOTIZIE DI TPI DAL MONDO DELLO SPETTACOLO