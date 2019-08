Reddito di cittadinanza news: le ultime notizie di oggi 21 agosto 2019

Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 21 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news di oggi, mercoledì 21 agosto 2019, sul Reddito di cittadinanza. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio fortemente voluto dal Movimento 5 Stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

Crisi di governo: cosa cambia per il reddito di cittadinanza

Cosa succede con la crisi di governo al reddito di cittadinanza? È una domanda che si pongono milioni di cittadini italiani che da quest’anno beneficiano della misura. Dare una risposta non è semplice: se da una parte non si vedono all’orizzonte modifiche alla legge, dall’altra non è esclusa la possibilità di cambiamenti con la nascita di nuovi governi, nel medio o lungo periodo.

Per ora bisogna attenersi solo alle posizioni espresse dai singoli partiti.

La Lega ad esempio nelle ultime settimane ha manifestato in maniera netta le proprie perplessità sulla misura: il leader Matteo Salvini ha dichiarato che “se il reddito di cittadinanza non crea lavoro è un problema”. Ma anche il Pd si è sempre schierato contro il sussidio, fin dalla sua ideazione. Per i dem sarebbe stato più opportuno rafforzare il reddito di inclusione introdotto negli ultimi mesi del Governo Gentiloni.

A difendere il reddito di cittadinanza c’è certamente il M5S, la forza politica che ha fortemente voluto la misura, presentata già come punto centrale del programma elettorale alle elezioni 2013. Una volta arrivato al governo il Movimento ne ha poi promosso l’introduzione e curato la realizzazione materiale. I pentastellati vogliono senza dubbio mantenere in vita la misura.

Gli scenari possono comunque cambiare a seconda di quale piega prenderà questa crisi di governo.

Se al governo ci fosse stato un semplice rimpasto, una conferma della maggioranza M5S-Lega con dei cambi ai Ministeri, il reddito di cittadinanza sarebbe stato probabilmente confermato senz amodifiche o addirittura potenziato.

In caso di governo di nascita di un nuovo esecutivo sostenuto da M5S e Pd, è possibile che si arrivi a un accordo tra le due forze che contempli anche la conferma del reddito di cittadinanza. Nonostante i dubbi dei Dem, i pentastellati difficilmente rinuncerebbero al loro provvedimento-simbolo.

Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, nel suo discorso al Senato con cui ha annunciato le dimissioni, attaccando la Lega ha affermato: dicendo che è stato il governo dei “no”, “avete offeso la verità dei fatti, avete oscurato le misure per rafforzare la sicurezza dei cittadini, le norme anticorruzione, il codice rosso” e “avete calpestato le misure di protezione sociale che, insieme, abbiamo adottato”, come “quota cento e reddito di cittadinanza” oltre alle norme in favore dei risparmiatori truffati dalle banche.

In caso di elezioni anticipate, infine, il destino del reddito di cittadinanza finirebbe nelle mani del partito o della coalizione vincenti. In caso di successo della Lega di Matteo Salvini, considerata da tutti i sondaggisti ampiamente il primo partito dopo lo straordinario 34 per cento di voti alle Europee di maggio, la misura potrebbe essere quantomeno riformata.

Reddito di cittadinanza, le cose da sapere

In questo articolo abbiamo spiegato le regole della carta e quali sono gli acquisti consentiti e quelli vietati.

In questo articolo, invece, abbiamo spiegato in che modo è possibile visualizzare il saldo della Rdc Card: ricordiamo che i soldi del sussidio devono essere spesi entro entro il mese successivo a quello di erogazione o l’importo subirà una decurtazione del 20 per cento.

