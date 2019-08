Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 21 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, mercoledì 21 agosto:

Quota 100 nella Pubblica amministrazione: presentate oltre 10mila domande

Quota 100 nella Pubblica amministrazione parte con il “botto”. Secondo quanto rivelato dall’Ansa, che anticipa i primi dati ufficiali dell’Inps, sono 10.336 le domande presentate dai dipendenti pubblici per andare in pensione con la riforma voluta dalla Lega per superare la legge Fornero.

Ad agosto, primo mese utile per presentare le domande, dunque, 8 dipendenti su 10 usciranno dagli enti pubblici e dalla sanità. Da Regioni, Comuni e Province, infatti, arriva il 55,1% delle domande di pensionamento attraverso il meccanismo, che cumula età e contributi, con un totale di 5.694 domande su 10.336 del settore pubblico. Segue la sanità con 2.344 (il 22,7%), soprattutto nel settore dei paramedici, amministrativi e tecnici.

Secondo quanto rivelato, inoltre, un gran numero di uscite è atteso anche per settembre, che potrebbe interessare il settore scolastico, il più numeroso tra i dipendenti pubblici. Si tratta, dunque, di un numero importante, che può essere rivendicato da Salvini come un successo ottenuto dalla sua Lega.

Quota 100, a rischio in caso di governo M5s – Pd?

Dopo le dimissioni del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, però, il “destino” di Quota 100 è incerto. In caso di coalizione Pd-M5S, infatti, ad essere sacrificata potrebbe essere ‘Quota 100’, così come l’idea leghista di flat tax. Il reddito di cittadinanza potrebbe invece essere interpretato dai dem come un’evoluzione del Rei e quindi forse salvaguardato. Allo stesso tempo potrebbe avere un futuro anche il salario minimo, misura che, seppur con qualche differenza, rappresenta un punto di contatto tra Pd e 5S.

