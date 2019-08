Oroscopo Paolo Fox domani 22 agosto 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 22 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, giovedì 22 agosto 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 22 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, secondo Paolo Fox il vostro giovedì sarà molto interessante, soprattutto per quel che riguarda l’amore. Inizierete a mettere i primi mattoncini per una decisione importante nell’immediato futuro e nel frattempo organizzerete anche qualcosa di piacevole per il weekend. Le stelle tuttavia vi esortano a non spendere troppo.

Anche voi del Toro vivrete un giovedì molto positivo, in netto contrasto con il resto della settimana, durante la quale avete avuto molte gatte da pelare. Le stelle saranno finalmente dalla vostra parte e vi daranno anche una mano a ottenere maggiore successo sul lavoro. Buone notizie nelle relazioni: potreste avere incontri molto interessanti.

Quanti dubbi, amici dei Gemelli, soprattutto per quel che riguarda la storia d’amore con il vostro partner. Ultimamente la persona che vi sta accanto ha avuto dei comportamenti che vi hanno messo in allarme, ma finora non siete riusciti a parlargliene. Forse è arrivato quel momento: con il giusto dialogo potreste risolvere tutto.

Amici del Cancro, in questa giornata di giovedì 22 agosto 2019 fareste bene a occuparvi delle persone che vi vogliono bene davvero, e non di quelle che non sono sincere con voi o peggio che avete conosciuto online. Cercate di relazionarvi meglio con gli altri e di dedicare le vostre attenzioni all’amore. Sul lavoro siete un portento, ma comunque non siete felici.

Il Leone domani sarà baciato dalla fortuna: le stelle saranno benevole, ma il consiglio è di non esagerare. A volte pretendere troppo da se stessi e dagli altri non è un bene. In amore, sarà una giornata imprevedibile, soprattutto se siete single. Sul lavoro ottime notizie, soprattutto dal punto di vista economico.

Oroscopo Paolo Fox domani 22 agosto 2019 | Vergine

Amici della Vergine, nell’ultimo periodo siete totalmente presi da una storia d’amore che vi ha letteralmente travolti. È bello godersi la prima fase di una relazione, ma non dimenticatevi degli amici e dei familiari. Chi di voi invece è fidanzato da molto tempo sta pensando a una convivenza o a un matrimonio: è il momento giusto per buttarvi.

La Bilancia in questo giovedì 22 agosto 2019 dovrà rivedere alcuni progetti, sui quali aveva investito tempo, energie e denaro. Al momento infatti i vostri sforzi non hanno ottenuto le ricompense che speravate, ma non è ancora il momento di arrendersi. In famiglia, occhio a qualche discussione di troppo. Rimandate eventuali confronti accesi.

La Luna nella giornata di domani sarà in piena opposizione a voi dello Scorpione. Le stelle dunque vi consigliano di procedere con grande cautela, per evitare di ricadere nella spirale di tristezza e malumore dalla quale siete faticosamente usciti da qualche giorno. Avreste qualcosa da dire a un amico, che vi ha fatto un torto, ma non è il momento di discutere.

Oroscopo Paolo Fox domani 22 agosto 2019 | Sagittario

Quante tensioni per voi del Sagittario. In famiglia, con alcuni amici, persino con i colleghi a lavoro. Il problema, però, siete voi. Ultimamente siete irascibili e suscettibili, forse perché non riuscite a mandare giù una grossa delusione d’amore. Cercate di distrarvi e di divertirvi.

Amici del Capricorno, ultimamente siete stati molto riflessivi. Avete evitato di tuffarvi in avventure e progetti audaci perché avete preferito la tranquillità. Ma adesso siete cambiati: avete voglia di osare e le stelle vi spronano a farlo già da domani, giovedì 22 agosto 2019. Buone occasioni in amore per i single.

In questo giovedì non sarete in forma, voi dell’Acquario. Andrete a lavoro, ma non vedrete l’ora di tornare a casa a riposare. Dal punto di vista professionale, infatti, non siete soddisfatti: vorreste cambiare lavoro, ma in questo momento storico è difficile trovare valide alternative. Per la scelta definitiva, aspettate l’arrivo dell’autunno.

Per i Pesci si apre un giovedì molto positivo, soprattutto perché sarete voi a dare un’ottima notizia a una persona molto speciale. Vi rendete conto che siete molto più felici rispetto a quando siete voi a ricevere comunicazioni importanti. Nel frattempo, non mancano rabbia e frustrazione sul lavoro, ma al momento preferite non pensarci.

