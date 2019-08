Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 21 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 21 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi mercoledì 21 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 21 agosto 2019 | Ariete, Vergine, Capricorno

Tra i segni fortunati di oggi, mercoledì 21 agosto 2019, c’è senz’altro l’Ariete: al top in particolare le finanze e il lavoro. Sta a voi far andare le cose al meglio, osando un po’ di più. Dopo qualche giorno sottotono e con diverse tensioni, rialzano la testa gli amici del Leone.

Cari Vergine, siete tra i segni al top di questo 21 agosto secondo l’oroscopo di Paolo Fox. Cogliete al volo tutte le occasioni che si presenteranno: favorite infatti nuove collaborazioni e opportunità. Favorite anche le relazioni interpersonali e familiari.

Bene anche il Capricorno. Inizia una fase di grande recupero sotto molti punti di vista per il vostro segno: migliora in particolare la vita professionale, ma sono favoriti anche nuovi incontri a livello sentimentale per chi è single.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 21 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 21 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente l’Acquario. Avete risolto questioni in sospeso del passato, ma ci sono ancora cose da chiarire. Tenetevi lontano da situazioni che vi provocano stress e tensioni.

Giornate di tensioni e scontri a livello lavorativo per i Pesci: tra i colleghi c’è chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote, voi mantenete la calma ed evitate di rispondere alle provocazioni. Periodo sottotono anche per il Sagittario: in amore è il caso di chiudere una storia che non vi soddisfa più, senza trascinarla avanti inutilmente.

Discussioni e nervosismo anche per lo Scorpione: cercate di non riversarlo sul vostro partner. Amici del Cancro, giornate complicate sul lavoro. Nonostante tutti i vostri sforzi, infatti, sembrate non ottenere i risultati sperati.