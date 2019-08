Oroscopo di oggi 21 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 21 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, mercoledì 21 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI OGGI DI BRANKO

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo di oggi mercoledì 21 agosto 2019

Amici dell’Ariete, avete la Luna nel segno. Questo comporta una grande voglia di essere diretti ed espliciti in tutto quello che fate. Specie a livello sentimentale, se c’è una persona che vi piace siate diretti e dimostrate tutto quello che provate. Attenti però a non essere troppo arroganti.

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 19 al 25 agosto 2019

Cari Toro, è arrivato il momento di prendere delle decisioni importanti. Capite cosa può essere propizio per il vostro futuro, anche se comporta dei cambiamenti radicali: lasciare la strada vecchia per la nuova può essere un rischio, ma può anche essere la strada migliore.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 21 agosto 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la Luna in Ariete vi stimola a fare bene in tutto ciò che siete chiamati a realizzare. Siete particolarmente ricchi di immaginazione e questo vi favorisce nel realizzare tutti i vostri progetti. Giornata che potrebbe presentare qualche tensione e discussione con le persone che vi circondano.

Amici del Cancro, dovete risolvere questioni ancora particolarmente ingarbugliate, ma grazie a Marte in Vergine riuscirete a risolvere i problemi che si presenteranno. Come fare? Affrontate le questioni una per volta, senza farvi prendere dall’ansia.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Amici del Leone, in amore siete particolarmente sicuri di voi stessi e ottimisti: le stelle sono dalla vostra parte. Se c’è una persona che vi piace, andate e conquistatela, senza troppi timori. Se siete invece già in coppia, coccolate e dimostrate al vostro partner quanto per voi è speciale.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 21 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, avete Marte nel segno. Questo vi dà grande energia e voglia di fare. Se nell’ultimo periodo avete avuto un po’ di calo fisico e tanta stanchezza, adesso finalmente ritrovate un po’ di serenità ed entusiasmo. Chi vi circonda sarà contagiato dal vostro ottimismo.

Amici della Bilancia, l’oroscopo di oggi 20 agosto vede la Luna in opposizione al vostro segno. In amore siate più decisi e risoluti: se ci sono state discussioni con il partner e pensate di avere ragione, fate valere le vostre tesi, pur con pacatezza.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Amici dello Scorpione, in questo mercoledì 21 agosto 2019 avete Urano in opposizione: attenti perché questo potrebbe portarvi ad avere a che fare con diversi imprevisti. Prendete gli eventi per come si succedono, senza dover per forza dover progettare tutto. Così ritroverete serenità.

Oroscopo di oggi 21 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, l’oroscopo di oggi vi vede particolarmente vogliosi di avventure amorose e passionali anche occasionali. Se siete single fatelo con tranquillità, d’altronde l’estate è fatta anche di questo, ma se siete in coppia meglio frenarsi, il partner non gradirebbe.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Capricorno, l’oroscopo oggi ricorda che avete Saturno nel segno, questo vi sprona ad avviare un cambiamento importante nella vostra vita e in quello che fate. Cercate di lasciare da parte il vostro consueto stile distaccato e freddo, ne trarrete giovamento nel raggiungimento dei vostri obiettivi.

In amore siete particolarmente sfacciati: se una storia non vi soddisfa più, è il caso forse di tagliare i rami secchi e ripartire da zero. Non restate infatti con il partner solo per paura di restare soli o perché non avete il coraggio di dire stop. Se le cose non funzionano più, meglio voltare pagina.

Cari Pesci, dedicatevi di più allo sport e al divertimento. Se non siete ancora tornati al lavoro, godetevi questi ultimi giorni di ferie e di vacanze per rilassarvi e ricaricare le batterie in vista della ripresa autunnale. Trascorrete del tempo con le persone a voi care.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.