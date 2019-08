Oroscopo di domani 22 agosto 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, 22 agosto 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, giovedì 22 agosto 2019:

Amici dell’Ariete, continua la vostra settimana di saliscendi. Domani sarà per voi una buona giornata, anche perché avrete energia da vendere e detterete il ritmo a tutti coloro che vi stanno intorno. Iniziate a subodorare qualche cambiamento nella vostra vita e siete ben disposti alle novità. In amore, evitate bugie anche a fin di bene.

Per il Toro prosegue un buon periodo di forma e fortuna, grazie alle stelle benevole. Anche in questo giovedì 22 agosto 2019 sarete sorridenti e ben disposti, anche verso la fatica. Non vi spaventa il fatto di essere tornati a lavoro, avete voglia di impegnarvi e lo farete al meglio. In amore, ottima la complicità con il partner. La cosa vi rende molto fieri.

Oroscopo di domani 22 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, anche oggi per voi ci saranno ottime notizie. La buona sorte non smette di sorridervi, in una settimana che state vivendo davvero al top. La Luna in Toro vi regala ottimi momenti di intimità con il partner, mentre se siete single inizia un periodo in cui sarete irresistibili e riuscirete a conquistare chi volete. Sul lavoro, qualche preoccupazione di troppo, ma saprete come superarla.

Per il Cancro è in arrivo un giovedì 22 agosto 2019 decisamente sopra la media. Dopo un periodo di forte stress, ritroverete un po’ di sana normalità. Cercate di dedicarvi un po’ a voi stessi, senza spendervi troppo sempre e solo per gli altri. State con gli amici, divertitevi e rimandate ogni impegno di lavoro a venerdì.

Il Leone invece non se la passerà molto bene domani. Le stelle non sono più benevole come a inizio settimana e la differenza sarà davvero palese. Accuserete un calo delle energie, anche a causa del troppo caldo e del troppo lavoro, e sognerete le ferie. Nel frattempo, una cattiva notizia ricevuta dal partner rovinerà un po’ il vostro umore.

Oroscopo di domani 22 agosto 2019 | Vergine

Siete il segno del giorno, amici della Vergine. Niente per voi sarà impossibile, domani: Urano entra nel vostro segno e vi regala una grande dose di buona fortuna. Sfruttatela appieno, soprattutto per sistemare alcune questioni in amore, senza dover per forza litigare. Se siete single, aspettatevi degli incontri galanti a sera, soprattutto se frequentate un nuovo locale con gli amici.

Per la Bilancia si apre un giovedì non molto positivo. Sarete sottotono, fuori forma e soprattutto con la testa altrove. Sarà forse per colpa di quella persona, che non vedevate da tempo e che è prepotentemente tornata nella vostra mente? Mentre decidete cosa fare, non distraetevi troppo sul lavoro. Alcuni colleghi sciacalli sono pronti ad approfittare delle vostre incertezze per recuperare terreno nei vostri confronti.

Amici dello Scorpione, per voi arriva una giornata molto tranquilla, sia in amore che sul lavoro. State vivendo un periodo di transizione nella vostra vita. Prima faticavate ad accettarlo, adesso invece non è più così e la differenza si sente. Le stelle vi consigliano però di non rilassarvi troppo, perché i problemi sono sempre in agguato.

Oroscopo di domani 22 agosto 2019 | Sagittario

In questo giovedì vi sentirete parecchio annoiati, voi del Sagittario. Non avete voglia di fare molte cose, anche gli amici o i familiari che cercano di spronarvi non riescono a svegliarvi dal torpore. Questo periodo di semi-depressione durerà ancora un po’. Le stelle vi consigliano di cercare distrazioni e affidarvi al partner.

Vi siete abituati ormai al grande cambiamento che ha interessato la vostra vita. State bene nei vostri nuovi abiti, anche se a volte avete l’impressione che potreste fare di più. Soprattutto a lavoro, soprattutto coloro tra voi che hanno intrapreso da poco una nuova carriera. Cercate di fare di più, senza però stressarvi eccessivamente. C’è altro nella vita oltre al lavoro.

Per l’Acquario invece è in arrivo una stupenda giornata di sole, sia dentro che fuori. Il motivo sta tutto nell’amore: alcuni di voi hanno risolto una piccola crisi con il partner, altri si sentono più innamorati che mai. Sul lavoro non mancano contrattempi e arrabbiature, ma niente domani potrà scalfire il vostro buonumore.

Amici dei Pesci, la settimana per voi si conclude in calando. In questo giovedì 22 agosto 2019 non vivrete un’ottima giornata, dal momento che dovrete affrontare diverse questioni, perlopiù economiche. Affrontare la solita routine vi dà un po’ fastidio, soprattutto se pensate che solo qualche giorno fa molti di voi erano in ferie. Non temete: il weekend non è poi così lontano.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 22 agosto: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

