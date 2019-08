Oroscopo Branko 21 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 21 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, mercoledì 21 agosto 2019.

Mercurio vi aiuta a emergere nel campo degli affari, siete consapevoli delle vostre doti e pronti a esprimere le vostre opinioni. Cari Ariete, non aspettate che le occasioni arrivino da sole, datevi da fare. Puntate tutto sul successo.

Toro Questa sarà una giornata positiva per il Toro, qualcosa di allegro e inaspettato spunterà nella vostra vita. Venere da Leone arriva in Vergine e abbraccia il suo amante, Marte, promettendo grandi soddisfazioni carnali grazie anche alla Luna che arriva nel segno. Alzate la voce se serve, sia a casa che a lavoro.

Oroscopo Branko 21 agosto 2019 | Gemelli

Si respira una forte tensione nell’ambiente lavorativo, da oggi anche Venere contrasta la vostra ondata di successo, ma ciò non significa che non riuscirete a ottenere qualche gratifica lungo la strada: non aspettatevi immediatamente una medaglia, ma portate pazienza. Giove potrebbe criticare alcune persone del passato che hanno deciso di tornare nella vostra vita.

Cancro Cari Cancro, esiste sempre una via d'uscita e voi la troverete. Grazie all'aiuto delle persone che vi circondano riuscirete a scamparla anche quest'oggi, la Luna in Toro vi rende testardi al punto giusto, Marte l'aiuta e crea un altro strato attorno al vostro cuore.

Leone Luna in Toro congiunta a Urano può creare qualche tensione di troppo che potrebbe sfociare nel lavoro come nel privato. Sono esplosioni momentanee, cercate di mantenere i nervi saldi e di non compromettere la vostra salute. Oroscopo Branko 21 agosto 2019 | Vergine Cari amici della Vergine, le nuove imprese danno riscontro quasi subito, la Luna in Toro facilita le nuove sfide, in particolare assiste chi è intenzionato ad aprire una nuova attività. Tornate a pensare alla grande e a concedervi all'amore, la sensualità è la vostra carta vincente, siete aperti e disponibili a innamorarvi ancora. Bilancia Marte che transita in Vergine vi rende un tantino insidiosi, ma vi aiuta anche ad aprire gli occhi e guardare le persone dritto negli occhi, soprattutto quelle che agiscono alle vostre spalle per farvi del male. Un transito ambiguo che non riguarda soltanto il lavoro, ma anche la sfera personale. Scorpione

Venere vi spinge verso nuove relazioni sentimentali, la dea dell’amore v’indirizza verso la fortuna, quest’oggi per voi è indispensabile coltivare la sfera sociale, ma ci saranno anche incontri diversi, avventure futili che non rimarranno a lungo nella vostra testa.

Oroscopo Branko 21 agosto 2019 | Sagittario Cari Sagittario, l’oroscopo di Branko di quest’oggi indica una certa avidità nel vostro segno scatenata dai pianeti in Vergine, una vostra acerrima nemica. Non avete bisogno d’ansia, il successo professionale potrebbe essere stimolato proprio da queste avversità, quindi concedetevi pure il passo più lungo della gamba. Capricorno Chi vi ha sempre definito freddi e cinici quest’oggi riceverà un contrordine perché traboccherete di sensualità e calore. Venere e Marte in Vergine fino al 14 settembre vi accompagnano nel percorso, la Luna oggi in Toro con Urano anche promette bene, lanciatevi verso l’obiettivo senza indugiare. Acquario Le stelle stanno cercando di tornare al loro posto, Venere è di nuovo positiva e con l’influenza della Vergine vi aiuterà negli affari. Supererete anche l’ultimo ostacolo di Mercurio e Sole in Leone, che vincola un po’ il vostro romanticismo in coppia. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci

Cari Pesci, crisi nell’ambiente circostante dopo le ferie, non siete i soli ad avere qualche perplessità di troppo in questo periodo,siate cauti soprattutto sul fronte fisico. Venere opposta al vostro segno stimola il matrimonio.