Tragico incidente a Sorrento: una ragazza inglese di 20 anni muore sul colpo

Lia Lou Di Massa, una ragazza inglese di 20 anni residente da tempo a Sorrento, ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Nell’auto, alla guida, c’era il fidanzato 21enne.

L’incidente è avvenuto intorno alle 7 di mattina di martedì 20 agosto. La coppia stava tornando a casa dopo una serata trascorsa in discoteca.

La ragazza è morta sul colpo, il ragazzo invece è stato portato d’urgenza in ospedale. Dopo il prelievo ematico è emerso che il fidanzato di Lia Lou aveva alcool, cocaina e cannabis nel sangue.

Le analisi ematiche hanno rilevato un tasso alcolico pari a 1,7 g/l oltre che la presenza di droghe.

Il 21enne è stato quindi arrestato per omicidio stradale e sottoposto ai domiciliari.

L’incidente è avvenuto lungo via Partenope, a Massa Lubrense, l’automobile su cui viaggiavano i due ragazzi ha urtato un muretto che delineava il ciglio della strada e si è ribaltata.

Nel comune della penisola Sorrentina i cittadini sono in lutto per la morte della giovane Lia Lou Di Massa. Secondo quanto riporta Napoli Today, la ventenne era conosciuta in città, lavorava in una nota gelateria del posto.

