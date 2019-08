Harry viola il protocollo reale (per colpa di Meghan): ecco il suo sgarbo alla Regina

Harry, Meghan e lo sgarbo alla Regina

Harry e Meghan hanno fatto uno sgarbo alla Regina e la colpa pare che sia della duchessa di Sussex. Il fatto risale a qualche anno fa, quando i due non erano ancora il duca e la duchessa di Sussex, ma iniziavano la loro relazione, lontano da occhi indiscreti.

Il figlio del principe Carlo e di Lady Gaga avrebbe violato una regola del protocollo reale, che, si sa, è particolarmente rigido. Nel 2016, quando i due si stavano conoscendo ancora, il principe Harry si trovava ai Caraibi. Non per vacanza, ma per i soliti impegni ufficiali legati alla Corona.

Alla fine di questo appuntamento ai Caraibi, il secondogenito di Carlo e Diana decise di non tornare a casa, nel Regno Unito, ma di concedersi qualche giorno di relax. Dove? In Canada, dove Meghan Markle era impegnata sul set di Suits, la serie tv che l’ha resa celebre.

A parlarne oggi sono i tabloid britannici, che vedono nella scelta del principe Harry di non tornare a casa dopo il viaggio di tipo istituzionale ai Caraibi un vero e proprio sgarbo alla Regina (per colpa di Meghan Markle, in fondo).

“La decisione sfidava la politica ufficiale della Royal family, secondo cui i reali non dovevano combinare viaggi personali con affari ufficiali”. I reali britannici hanno deciso di distinguere nettamente i viaggi di lavoro – quelli istituzionali legati alla Corona – da quelli personali. Harry, invece, ha combinato le due cose, trovando “già” dall’altra parte del mondo. Chissà se la scelta del principe di passare una settimana a Toronto dalla sua (allora) nuova fidanzata ha fatto arrabbiare la Regina.

