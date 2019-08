Governo news: le ultime notizie di oggi mercoledì 21 agosto

Dopo l’apertura formale della crisi di governo con le dimissioni del premier Giuseppe Conte, oggi, mercoledì 21 agosto, alle ore 16 al Quirinale prendono il via le consultazioni (qui il calendario completo). Al termine del giro di incontri, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, deciderà se sciogliere le Camere e andare a elezioni anticipate oppure se tentare la strada di un nuovo esecutivo con una maggioranza diversa.

Nella mattinata di oggi il Partito democratico si è riunito nella sua sede al Nazareno: i dem hanno deciso all’unanimità di affidare al segretario Nicola Zingaretti un mandato per aprire una trattative che possa portare a un “governo di svolta per la legislatura”.

Intanto, la giornata di ieri ha avuto delle ripercussioni anche all’interno degli stessi partiti. Secondo un retroscena de La Repubblica, ad esempio, la Lega sarebbe in subbuglio per le decisioni di Matteo Salvini, ritenute sbagliate da molti esponenti del Carroccio. Il ministro dell’Interno, infatti, dopo aver aperto la crisi di governo, ha tentato maldestramente di tornare sui suoi passi ritirando in extremis la mozione di sfiducia nei confronti del premier Conte. Alcuni leghisti avrebbero definito Salvini un “pugile suonato”. Giancarlo Giorgetti ai giornalisti ha ricordato che lui l’aveva “detto da mesi che così non si andava avanti” aggiungendo anche: “Noi siamo un partito, scegliamo il capo e il capo decide. Può decidere bene o male, ma decide il capo. Nella Lega non c’è dibattito, non c’è democrazia, decide uno”.

Per il vicepremier uscente, ora, si apre una fase molto delicata. Salvini, infatti, dovrà ricompattare la Lega e risalire nei sondaggi, che pur danno il Carroccio in testa, ma che registrano un lieve calo proprio per gli incredibili errori commessi dal suo leader.

Governo, le news di oggi in diretta

Di seguito tutte le ultime news di oggi sul governo in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

> SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI CLICCA QUI <

(Se non visualizzi gli aggiornamenti continua a cliccare)

Ore 12.00 – Pd: mandato a Zingaretti per tentare un “governo di svolta per la legislatura” – La Direzione del Pd ha approvato un ordine del giorno che ripercorre la relazione del segretario Nicola Zingaretti, dandogli il mandato a aprire una trattativa per verificare la possibilità di “un governo di svolta per la legislatura”, in “discontinuità” col precedente. Il documento è stato approvato per acclamazione all’unanimità.

Ore 11.15 – Boschi: “Aspettiamo Mattarella” – “La cosa più saggia ora è aspettare di vedere cosa dirà il presidente Mattarella”. Lo ha detto l’ex ministra Maria Elena Boschi entrando al Nazareno per la Direzione del Pd.

Ore 11.00 – Camera annulla comunicazioni di Conte – La conferenza dei capigruppo della Camera ha annullato le comunicazioni del premier Conte a Montecitorio, inizialmente previste per oggi, in seguito alle dimissioni del presidente del Consiglio. L’Assemblea si riunirà alle 11.30 solo per la comunicazione formale delle dimissioni di Conte.

Ore 10.30 – Lega: “Già al lavoro per governo del sì” – I capigruppo della Lega Massimiliano Romeo e Riccardo Molinari hanno affermato che il Carroccio è “già tutto al lavoro per costruire l’Italia del sì, fondata su un taglio delle tasse, investimenti pubblici, infrastrutture. Altri stanno pensando al governo dei NO e delle poltrone? Andiamo a elezioni e facciamo scegliere gli Italiani!”.

Ore 10.00 – M5S: “Compatti attorno a Di Maio” – “Sono ore molto importanti per il futuro del nostro Paese. Il MoVimento 5 Stelle si affiderà alla volontà del presidente Sergio Mattarella che segnerà la strada da seguire dopo che Matteo Salvini ha aperto un’assurda crisi di governo in pieno agosto. Il MoVimento è unito e compatto intorno al capo politico Luigi Di Maio. Siamo un monolite”: così in una nota Francesco D’Uva e Stefano Patuanelli, capigruppo M5S di Camera e Senato.

Ore 9.30 – Renzi: “Zingaretti riceverà forte mandato in Direzione” – “Credo che Zingaretti riceverà un forte mandato nella Direzione di oggi”: così Matteo Renzi nel corso di un’intervista su Radio Uno. L’ex premier, poi, ha affermato che il Partito Democratico è per “un patto di legislatura”.

Ore 9.00 – I sondaggi danno ragione a Salvini – Secondo gli ultimi sondaggi, la Lega ha una leggera flessione, ma continua a volare. Addirittura, il centrodestra unito potrebbe superare il 50 per cento dei consensi, ottenendo i 2/3 del Parlamento. M5S e PD, dunque, potrebbero allearsi per evitare di “consegnare” l’Italia a Salvini. Qui l’articolo completo.

Governo news, la giornata di ieri: il discorso di Conte al Senato e le dimissioni

La giornata di martedì 20 agosto è stata caldissima sul fronte politico. Il premier Giuseppe Conte, infatti, alle 15 circa è arrivato in Senato dove ha annunciato le sue dimissioni e la fine del governo gialloverde (qui il discorso integrale di Conte). Durante le comunicazioni, Conte ha attaccato duramente il suo vice Matteo Salvini, reo di aver innescato una crisi di governo per “interessi personali e di partito”. Conte ha affermato che le scelte del leader della Lega “rilevano scarsa sensibilità istituzionale e grave carenza di cultura costituzionale e denotano opportunismo politico”.

Il premier, poi, ha attaccato Salvini per non essersi presentato in Parlamento per chiarire la posizione del Carroccio sui presunti fondi russi alla Lega (qui una ricostruzione completa della vicenda). Subito dopo è cominciato il dibattito parlamentare. A prendere per primo la parola è stato Salvini, il quale, spostatosi dai banchi del governo a quelli della Lega, ha affermato: “Avete scelto il bersaglio, eccomi pronto a sacrificarmi, non c’è problema il mio Paese vale più di mille poltrone, non ho paura e non hanno paura gli uomini e le donne della Lega”. Il ministro dell’Interno, poi, ha ribadito che rifarebbe tutto quello che ha fatto. Dopo il dibattito, Conte ha ripreso la parola per la replica e, successivamente, è salito al Quirinale per rassegnare le dimissioni al Capo dello Stato Sergio Mattarella.

I commenti di TPI: