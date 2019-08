Fedez commenta la crisi di governo: “Ecco come la penso su Conte e Salvini e sul voto anticipato”

Fedez commenta la crisi di governo e lancia un sondaggio su Conte e Salvini

Fedez attraverso Instagram ha voluto dire la sua sugli ultimi sviluppi politici e sulla crisi di governo. Il rapper ha inoltre lanciato un sondaggio sul discorso del premier dimissionario Giuseppe Conte e di Matteo Salvini.

“Allora, per chi mi segue da più di tre anni sa che seguo tanto la politica, mi appassiona, e piuttosto che sviscerare il mio pensiero rispetto al discorso di Conte e di Salvini in Senato, mi piacerebbe sapere cosa ne pensate. Perché partorire un pensiero in un periodo così complesso è difficile anche per me. Non ho la coda di paglia, ho un mio pensiero ma buttarlo lì così e dire fan*ulo quello, fan*ulo quello, non serve a niente secondo me. Ci tenevo invece a sapere cosa ne pensate voi, e l’unico modo, anche se un po’ banalotto e sempliciotto, è fare il sondaggio. Avete preferito il discorso di Conte o di Salvini?”, dice Fedez nelle stories Instagram.

Il sondaggio, ancora attivo, lanciato da Fedez su Instagram ha ricevuto le prime risposte: 67 per cento di voti per il discorso di Conte e 33 per cento per quello di Salvini.

“Se non avete avuto ancora modo di vederli, vi consiglio vivamente di andare a vederli su YouTube… Vi consiglio di farlo perché è una fase molto delicata e sensibile del nostro Paese in questo momento, quindi fatemi sapere. Secondo me nelle parole di Conte si può trovare l’inciso più calzante e pertinente che può riassumere tutta la situazione, ovvero che andare al voto sta alle basi e al principio della democrazia, ma far votare il popolo ogni anno è da irresponsabili. E qui, secondo me, devono fare un mea culpa entrambe le parti”.

Il marito di Chiara Ferragni ha concluso: “Avete partecipato in più di 400 mila persone, ed è un ottimo sondaggio Istat. Dopo vorrei pubblicare, allo scadere delle 24 ore, il risultato proprio con i numeri, e mi piacerebbe portare avanti un po’ di sano dialogo rispetto a quello che sta accadendo in questo momento…”.

