Fantacalcio, i consigli per l’asta: i migliori difensori, divisi per fasce di prezzo | Stagione 2019 2020

FANTACALCIO CONSIGLI ASTA DIFENSORI – Inizia una nuova stagione di Serie A e per tanti appassionati questo momento coincide con l’inizio del Fantacalcio. In tanti sono alla ricerca dei consigli giusti per mettere insieme una squadra all’altezza delle aspettative: 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti per sognare la vittoria finale.

Che sia con gli amici di una vita o sul web contro avversari sconosciuti, il Fantacalcio è sempre una sfida molto avvincente. E, si sa, tutti odiamo perdere: vediamo quindi come prepararci all’asta del Fantacalcio 2019-2020.

In questo articolo, TPI ha selezionato alcuni dei difensori più affidabili del campionato: nomi su cui puntare assolutamente, anche investendo parte dei nostri crediti. Solitamente, infatti, c’è la convinzione che i difensori servano solo a portare a casa il classico “6”, dirottando gran parte degli investimenti sugli attaccanti.

Eppure, spesso anche i difensori possono essere decisivi per la vittoria finale. Soprattutto se si fa affidamento sui nomi giusti, capaci di garantire spesso dei bonus. Ma quali sono i migliori difensori su cui puntare al Fantacalcio 2019 2020? Ecco i nostri consigli per l’asta di quest’anno:

Fantacalcio consigli asta difensori | I più costosi

Ovviamente è impossibile selezionare soltanto 5 nomi senza fare le dovute distinzioni. Troppo facile puntare sui nomi “top” del campionato: sono garanzie, ma allo stesso tempo acquistarli tutti significherebbe spendere troppo.

Ciò non toglie che almeno uno/due dei vostri otto slot dei difensori vadano occupati da nomi di prim’ordine. Ecco perché vi consigliamo di pescare tra questi difensori:

1 – KOULIBALY

Il centrale del Napoli è una garanzia imprescindibile. Media voto sempre molto alta, vizietto del gol e titolarità sicura al cento per cento. Quest’anno accanto a lui ci sarà un altro top come Manolas, quindi il rendimento di entrambi non può che migliorare.

2- DE LIGT

Il nuovo acquisto della Juventus viene da una stagione stratosferica all’Ajax. Anche lui ha il vizio del gol e con il gioco di Sarri c’è da scommettere che troverà il modo di far sentire il suo peso nell’area di rigore avversaria su tutti i calci piazzati. Unica incognita: si ambienterà subito nel nostro campionato?

3 – KOLAROV

Il terzino sinistro della Roma viene dalla sua miglior stagione in carriera, condita da ben 8 gol. Niente male per un difensore: il serbo batte anche le punizioni e talvolta i rigori, quindi è una scommessa da fare assolutamente. Alle sue spalle, il nuovo acquisto Spinazzola scalpita per trovare il suo spazio. Ma la maglia da titolare è di Kolarov.

4- ALEX SANDRO

Il terzino della Juventus viene da un’estate particolare, durante la quale sembrava essere in partenza. Alla fine è rimasto e la fascia sinistra sarà tutta sua anche con Sarri in panchina. Il brasiliano garantisce assist per tutta la stagione e anche qualche gol.

5- SKRINIAR

Strano, direte, trovare il colosso dell’Inter in prima fascia, dopo gli zero gol della scorsa stagione. Eppure, Skriniar è un titolare fisso, con il 6 / 6,5 praticamente assicurato. E non bisogna sottovalutare il fatto che in panchina, quest’anno, ci sia un certo Antonio Conte. Siamo certi che sulla casella dei gol, quest’anno, non ci sarà nessuno zero per lui.

Fantacalcio consigli asta difensori | I migliori per qualità/prezzo

Accanto ai difensori top è bene dotarsi di una serie di altri giocatori dal rendimento assicurato, che magari garantiscano meno bonus ma che non si allontanino mai dalla sufficienza.

Per raggiungere questo obiettivo, vi consigliamo di pescare tra questi difensori:

1 – IZZO

Chi lo ha preso l’anno scorso ha fatto l’affare della stagione. Il difensore del Torino è partito in sordina, senza che nessuno osasse scommettere su di lui. Un anno dopo è una vera certezza al Fantacalcio: voti alti, uniti a parecchi bonus. Da prendere assolutamente. Possibile incognita: il turnover per l’Europa League del Torino.

2 – MANCINI

A lui quest’anno spetterà l’arduo compito di sostituire Manolas nella difesa della Roma. Ma già nelle amichevoli estive, Mancini ha dimostrato di avere le carte in regola per non far rimpiangere il greco. Soprattutto in zona gol. L’ex Atalanta, infatti, viene da una stagione con ben 5 gol, niente male per un difensore.

3 – MANOLAS

Come già anticipato, è andato al Napoli con l’obiettivo dichiarato di aspirare a qualche trofeo. Manolas, in maglia azzurra, si ritroverà ad affiancare un colosso come Koulibaly. Il suo rendimento, siamo certi, non potrà che beneficiarne.

4 – ROMAGNOLI

In un Milan che continua a essere un cantiere aperto, Alessio Romagnoli è l’unica certezza in difesa. Il capitano rossonero mantiene sempre prestazioni di livello, anche quando – come spesso accaduto nella scorsa stagione – i suoi compagni giocano male. Se dovete puntare su qualcuno del Milan, il suo è il nome giusto.

5 – ACERBI

In un anno ha preso in mano le redini della difesa della Lazio e non le ha lasciate più. Acerbi è una certezza per il Fantacalcio e non può mancare nelle vostre rose: buone prestazioni, titolarità certa, qualche gol. Non male.

Fantacalcio consigli asta difensori | Le scommesse

Non c’è Fantacalcio senza le scommesse dell’anno, quei calciatori su cui nessuno punterebbe e che invece si rivelano poi dei veri fenomeni. Vuoi “grazie” all’infortunio del titolare della loro squadra, vuoi perché l’allenatore avvia il modulo più adatto a loro, vuoi perché durante la stagione completano il loro percorso di crescita.

Spesso sono i bonus delle scommesse a garantire più possibilità di vittoria finale al Fantacalcio. Ecco perché vi consigliamo di pescare tra questi difensori:

1 – MURILLO

L’ex difensore di Inter, Valencia e Barcellona è tornato in Serie A, il campionato nel quale si è espresso al meglio in carriera. Lo ha riportato indietro la Sampdoria e adesso il colombiano è pronto a ripagare la fiducia a suon di buone prestazioni. E, perché no, anche qualche gol.

2 – THEO HERNANDEZ

In realtà non è proprio una scommessa, visto che il terzino che il Milan ha acquistato dal Real Madrid è un ottimo giocatore, già affermato. Per lui c’è sempre l’incognita ambientamento, che però durante le amichevoli estive sembrava non essere un problema. Suo il primo gol del precampionato rossonero, prima dell’infortunio alla caviglia che lo terrà fuori nelle prime giornate. Consigliamo comunque di puntare su di lui.

3 – DI LORENZO

Il nuovo acquisto del Napoli si alternerà, sulla fascia destra, con Malcuit. Ma Ancelotti ha fatto capire che, almeno inizialmente, sarà lui il titolare. L’anno scorso, all’Empoli, è stato protagonista di un campionato davvero incredibile. Pochi fantallenatori hanno puntato su di lui, ma quest’anno la concorrenza all’asta potrebbe essere maggiore.

4 – MARLON

L’allenatore del Sassuolo, De Zerbi, lo ha definito il nuovo Demiral – il difensore che quest’anno è andato alla Juventus ed è stato poi ripetutamente chiesto dal Milan – e ha detto che quest’anno sarà una grande sorpresa. Noi gli crediamo: Marlon è pronto a prendere il comando della difesa nero-verde. Da lui ci si aspetta anche qualche gol.

5 – LUCA PELLEGRINI

La Juventus lo ha acquistato dalla Roma, per poi girarlo nuovamente in prestito al Cagliari. Luca Pellegrini, quest’estate, è stato protagonista di un ottimo Mondiale Under 20 con l’Italia. In un Cagliari che si è molto rafforzato (Nainggolan, Nandez e Rog su tutti) potrebbe essere un’ottima sorpresa. Puntate su di lui.