Fantacalcio, i consigli per l’asta: i migliori attaccanti, divisi per fasce di prezzo | Stagione 2019 2020

FANTACALCIO CONSIGLI ASTA ATTACCANTI – Esperti e appassionati di Fantacalcio, siete nel posto giusto. Si avvicina sempre di più l’inizio del nuovo campionato di Serie A e tutti stanno pensando alla famigerata asta del Fantacalcio.

Che sia con gli amici o sul web contro utenti sconosciuti, il Fantacalcio è sempre di più un’istituzione nel nostro paese. Del resto, grazie a questo gioco si guardano con maggiore interesse tutte le partite del campionato e non solo quelle di cartello.

I consigli per l’asta del Fantacalcio 2019 2020

In molti sono alla ricerca dei consigli utili per l’asta del Fantacalcio: bisogna scegliere 3 portieri, 8 difensori, 8 centrocampisti e 6 attaccanti. La parola d’ordine è pescare bene dal listone, fare i giusti investimenti per poter sperare di concorrere alla vittoria finale.

Ma quali attaccanti prendere al Fantacalcio 2019 2020? Quali sono i migliori? Ecco i nostri consigli per l’asta di quest’anno:

I migliori 5 portieri su cui puntare al Fantacalcio 2019 2020

I migliori difensori su cui puntare, divisi per fasce di prezzo

I migliori centrocampisti del Fantacalcio per fascia di prezzo

Fantacalcio consigli asta attaccanti | I più costosi

Ci siamo. Finalmente siamo arrivati agli attaccanti, il sale del Fantacalcio. Sono loro infatti i giocatori che più di tutti, per loro natura, garantiscono gol e bonus. Ma sono anche quelli per i quali ci si svena di più durante l’asta. I vostri amici, del resto, non rinunceranno mai al Cristiano Ronaldo di turno. Il prezzo salirà alle stelle, la vostra amicizia rischierà di finire.

Ecco la selezione dei migliori attaccanti per media-voto (e quindi per prezzo di acquisto) del nostro campionato:

1 – CRISTIANO RONALDO

Non ha assolutamente bisogno di presentazione. È il fiore all’occhiello del nostro campionato: 5 volte Pallone d’Oro, un fiuto del gol pazzesco, una squadra che quest’anno giocherà per lui. L’anno scorso ha segnato “solo” 21 gol, ma quest’anno il gioco di Sarri sarà cucito apposta per portarlo in zona gol spessissimo. Obiettivo: diventare capocannoniere. Da acquistare per forza.

2 – LUKAKU

Non si può dire che Lukaku sia una alternativa a Ronaldo: il primo deve ancora ambientarsi nella sua nuova squadra, l’Inter, e in un nuovo campionato. Ma potenzialmente il gigante belga può fare moltissimi gol, grazie alla sua fisicità – che i difensori italiani patiranno – e al gioco di Antonio Conte. Farà dimenticare presto Icardi? Interisti e fantacalcisti ci sperano.

3 – DZEKO

Edin Dzeko è stato al centro di una lunga telenovela di calciomercato. Promesso sposo dell’Inter ma alla fine, stufo di aspettare l’offerta decisiva dei nerazzurri che non arrivava mai, ha rinnovato con la Roma. In estate ha giocato tutte le amichevoli e nel 4-2-3-1 di Fonseca è il terminale offensivo per eccellenza, anche se si abbassa a fare anche costruzione di manovra. Questo potrebbe essere l’anno della ripresa.

4 – PIATEK

È vero, ci sono un po’ di incognite sul Milan e soprattutto su Piatek, che nelle amichevoli precampionato ha realizzato la bellezza di zero gol. Il polacco sembra non essere entrato pienamente nel gioco e nel nuovo modulo di Giampaolo, ma il Milan ha deciso di puntare forte su di lui, vendendo anche Cutrone. Ma dopo i 22 gol realizzati nella scorsa stagione tra Genoa e Milan, Piatek non può aver dimenticato come si segna.

5 – ZAPATA

Nell’Atalanta dei miracoli dell’anno scorso, Duvan Zapata ha segnato 23 gol, risultando decisivo per la qualificazione della Dea in Champions League. Quest’anno c’è un po’ l’incognita turnover, con Muriel che scalpita per giocare al suo posto, ma non si può non tentare di prendere un fenomeno come Zapata.

Fantacalcio consigli asta attaccanti | I migliori per qualità/prezzo

Facile fare affidamento sugli attaccanti più forti della Serie A. Però quei giocatori hanno un costo molto importante e quindi non potremo prenderne più di due al massimo, se siamo fortunati.

Ecco perché il Fantacalcio impone di guardare anche a quei giocatori che garantiscono ottimi bonus e buoni voti, anche senza richiedere spese roboanti. Magari pescando nelle squadre più piccole. Ecco la nostra selezione di attaccanti:

1 – LAUTARO MARTINEZ

Lo scorso anno era l’alternativa di lusso a Mauro Icardi. Quest’anno, salvo sconvolgimenti di mercato – vedi l’arrivo di Sanchez – giocherà come seconda punta nell’Inter di Conte, accanto a Lukaku. Nella scorsa stagione ha dimostrato di avere un discreto fiuto del gol, quest’anno potrebbe essere quello della maturazione definitiva.

2 – QUAGLIARELLA

Non si può non puntare sul capocannoniere dello scorso campionato. A 36 anni, Quagliarella guiderà ancora l’attacco della Sampdoria. Puntateci senza rimorsi: molti avversari al Fantacalcio penseranno che non potrà ripetere l’exploit dell’anno scorso e il suo prezzo si abbasserà leggermente.

3 – MERTENS

Anche con Mertens, in realtà, siamo davanti a un attaccante top, almeno per media realizzativa. Negli ultimi anni è stato davvero una manna dal cielo per il Napoli, anche se ha ruotato con Milik. Quest’anno potrebbe giocare trequartista, esterno o falso nueve: i gol, comunque, sono assicurati. Un po’ meno, invece, la titolarità fissa.

4 – ILICIC

Quest’anno Ilicic, nel listone, è segnato come attaccante. Un vero peccato per tutti gli esperti di Fantacalcio che lo scorso anno hanno goduto ad acquistarlo come centrocampista, quando giocava sempre in attacco, segnando anche tanto. Lo spostamento in attacco, quest’anno, rischia di abbassare il suo valore: un motivo in più per puntarci con decisione.

5 – CAPUTO

Ciccio Caputo ha fatto le fortune dell’Empoli, nella scorsa stagione, anche se non è riuscito a garantire ai toscani la salvezza. Quest’anno è stato acquistato dal Sassuolo: con il gioco palla a terra di De Zerbi potrebbe esaltarsi ancora di più. Migliorerà il suo score di 16 gol dell’anno scorso?

Fantacalcio consigli asta attaccanti | Le scommesse

Non c’è Fantacalcio senza le scommesse dell’anno, quei calciatori su cui nessuno punterebbe e che invece si rivelano poi dei veri fenomeni.

Spesso sono i bonus delle scommesse a garantire più possibilità di vittoria finale al Fantacalcio. Ecco perché vi consigliamo di pescare tra questi attaccanti:

1 – BALOTELLI

Mario Balotelli torna al Fantacalcio dopo una lunghissima assenza. Dopo le esperienze all’esterno, SuperMario ricomincia dalla sua Brescia. Già in conferenza stampa di presentazione ha dimostrato che il suo carattere a volte scontroso non è cambiato, ma l’aria di casa potrebbe farlo rendere al massimo. Il vero Balotelli è devastante, a 29 anni merita un’ultima possibilità.

2 – HIGUAIN

Per tutta l’estate è stato nella lista dei partenti della Juventus. Higuain ha rifiutato però ogni destinazione, convinto di voler restare per giocarsi le sue carte. E alla fine un attaccante della sua classe non può che fare comodo ai campioni d’Italia: se dovesse trovare il giusto spazio, potrebbe tornare a essere devastante.

3 – RAFAEL LEAO

Uno degli ultimi acquisti del Milan, passato un po’ in sordina. Giampaolo ha detto chiaramente che il ragazzo è dotato di grande talento, anche se è un po’ troppo istintivo. Ci sono molte ragioni per pensare che, una volta entrato negli schemi dell’allenatore rossonero, Leao possa fare la naturale seconda punta accanto a Piatek. È un probabile titolare fisso, che può essere preso a prezzi bassi.

4 – NESTOROVSKI

Nestorovski torna in Serie A dopo l’esperienza in Cadetteria con il Palermo. Il macedone nei suoi anni in Italia ha dimostrato di avere un ottimo feeling con il gol e quest’anno è pronto a dare una mano all’Udinese. Si giocherà il posto da titolare con Lasagna, ma ha le qualità per fare bene.

5 – FARIAS

È stato l’acquisto più importante del Lecce. Conosce già la Serie A, l’anno scorso ha fatto molto bene a Empoli. Un ottimo giocatore su cui puntare per uno degli ultimi slot attaccanti, in grado di dare anche il suo apporto in termini di gol e bonus.