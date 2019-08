Emma Marrone in lacrime. La foto sconvolge tutti, ma lei fa chiarezza

Centomila like in poco tempo. Emma Marrone continua a spopolare sui social, ma stavolta racconta qualcosa in più. Qualcosa di inedito che piace ai sui fan. Che vorrebbe ringraziare singolarmente. Emma pubblica uno scatto su Instagram in lacrime di Emilio Tini, che farà parte della raccolta fotografica “Fantastiche Visioni FV volume 2″.

La foto diventa virale in poco tempo. “Io credo che voi non vi rendete conto dell’effetto benefico che hanno i vostri messaggi stupendi nella mia vita – scrive Emma su Instagram. “Voi magari pensate che io non li legga – continua – o che magari passino inosservati. La verità è che mi viene da piangere ogni volta. Perché non siamo più abituati all’amore. Perché l’amore sconvolge, complica. Perché l’amore va gestito e incanalato. Non sono una para**la. Voi lo sapete bene. Non mi sforzo di piacere a tutti. Non cambio niente di me per andare bene agli altri. Però ho sempre un grazie sulla punta della lingua. Perché fa bene dire grazie. È liberatorio di fronte a così tanto amore. Vi amo. Tanto”.

Insomma, la cantante salentina mostra tutto il suo cuore e abbraccia i fan commossa. Intanto, sullo sfondo c’è un nuovo e attesissimo lavoro musicale: si tratta di un brano scritto da Vasco Rossi, che farà parte del nuovo album della cantante nata sotto ai riflettori di Amici. Il conto alla rovescia è già partito.

Emma Marrone trova l’amore, si tratta di un modello norvegese