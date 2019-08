La classifica degli influencer più ricchi: quanto si guadagna con Instagram

La classifica degli influencer più ricchi di Instagram

Almeno una volta nella vita ci sarà capitato di scorrere l’account Instagram di un influencer e di chiederci quale sia il guadagno dietro ogni post pubblicato: esiste una classifica che ci indica gli influencer più ricchi di Instagram. Da Chiara Ferragni a Giulia De Lellis, passando per le star internazionali, come Kylie Jenner e Ariana Grande: sono tanti oggi quei vip che vivono (quasi) esclusivamente dei ricavati dalle sponsorizzazioni sul social più amato del momento.

Partiamo dall’influencer più conosciuta di casa nostra: Chiara Ferragni. La fashion blogger di Cremona ha fondato un vero e proprio impero sul mondo di Instagram, tanto da meritarsi il titolo di imprenditrice digitale. Ha iniziato tutto con The Blonde Salad – il blog con cui si è fatta conoscere nel fashion system – per sbarcare poi su Instagram e prendersi lo scettro di reginetta dei social. Ma quanto guadagna Chiara Ferragni con un post? Beh, ogni foto pubblicata dall’influencer vale 58.300 dollari. I suoi 17,1 milioni di followers sono una vera e propria risorsa.

Ma c’è una vera e propria classifica dei ricchi di Instagram, la Instagram Rich List 2019 redatta da Hopper HQ, una società inglese che lavora nel mondo del marketing e dei social network. E qui Chiara Ferragni impallidisce a guardare i numeri dei “colleghi” all’estero e si piazza solo al 43esimo posto.

In ogni caso, Chiara Ferragni non è l’influencer che guadagna di più con Instagram. Valichiamo i confini nazionali e approdiamo negli Stati Uniti, dove troviamo Kylie Jenner. Ha appena 22 anni, ma probabilmente con quello che ha guadagnato fino ad oggi può star tranquilla fino alla fine dei suoi giorni. Per ogni singolo post, la giovanissima imprenditrice mette in tasca la bellezza di 1.266.000 dollari, con i suoi 144 milioni di followers.

Restiamo sempre negli Stati Uniti, dove troviamo l’eclettica Ariana Grande. Non solo cantante, ma anche attrice e compositrice, la 26enne guadagna anche da Instagram. Con i suoi 159 milioni di followers, Ariana sfiora il milione di dollari a post.

Terzo si piazza il bomber della Juventus Cristiano Ronaldo. CR7 non solo è uno dei calciatori più ambiti e pagati al mondo, ma è anche una delle celebrities che più guadagnano con i social network. Basti pensare che il numero 7 della Juventus con un post guadagna 975mila dollari; al suo seguito Cristiano Ronaldo ha ben 175 milioni di followers.

Al quarto posto si piazza la celebre Kim Kardashian, reginetta della tv e dei social negli Stati Uniti (insieme alle sue famose sorelle). Per un post, la Kardashian guadagna 910.000 dollari. I suoi followers su Instagram sono parecchi: 144 milioni.

Il quinto posto è occupato dalla cantante e attrice Selena Gomez. Classe 1992, Selena ha al suo seguito 153 milioni di followers e con un post su Instagram guadagna ben 886mila dollari.

L’attore e produttore (e wrestler) Dwayne Johnson si piazza al sesto posto, con 882mila dollari a post e i suoi 154 milioni di followers.

Al settimo posto la regina del pop: Beyoncé. Ogni post pubblicato dalla cantante vale ben 785mila dollari. Al suo seguito uno stuolo di fan: 132 milioni.

All’ottavo posto della classifica degli influencer più ricchi di Instagram troviamo la cantante Taylor Swift. 120 milioni di followers e 748 mila dollari a post. Un bel gruzzoletto!

Il nono della classifica è un’altro giocatore, si tratta di Neymar da Silva Santos Junior. 124 milioni di followers per 722mila dollari a post.

Chiude la top ten il cantante Justin Bieber guadagna ben 722mila dollari per ogni post pubblicato su Instagram. Al suo seguito ci sono 117 milioni di followers.