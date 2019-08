Elisabetta Gregoraci nega un ritorno di fiamma con Flavio Briatore dopo che alcuni paparazzi hanno diffuso foto dei due insieme sullo yacht di lui a Capri: rivela tutta la verità.

In un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, la show girl ha smentito il riavvicinamento con l’ex compagno.

“Flavio dice di volermi sposare? Lo fa come battuta. È stato difficile scegliere di separarmi, perché sono una donna profondamente cattolica e ho giurato davanti a Dio che saremmo stati insieme per sempre: non è stato possibile, purtroppo, e a marzo, dopo due anni di separazione, abbiamo divorziato. Provo molto rispetto per il papà di Nathan, e insieme facciamo di tutto per avere buoni rapporti e l’armonia che ci consenta di crescere il bambino con serenità. Vogliamo farlo diventare uomo di buon senso. Ma non tornerò con il papà di mio figlio”, dichiara Gregoraci.

I rumors erano aumentati anche a fronte della recente rottura di Gregoraci dal suo ultimo fidanzato, il manager e pilota Francesco Bettuzzi, ma la verità sulla storia con Briatore resta la stessa

Poche settimane fa la showgirl aveva dichiarato in un’altra intervista che, nonostante i due non fossero tornati insieme, Briatore era disposto a tutto pur di riaverla.

Lei però oggi afferma che le sue priorità sono altre e nega anche di avere qualsiasi relazione sentimentale con altri uomini.

