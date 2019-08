🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 20 agosto 2019 | Dati Auditel | Share | Spirito Libero | Big Wedding | Tg 1 – I giorni della crisi

Martedì delicato per gli italiani, quello di ieri, anche nella battaglia per gli ascolti. La crisi di governo ha influenzato anche la programmazione televisiva che ha piazzato speciali TG su diversi canali andando a sostituire alcuni film previsti soprattutto in casa Rai.

Mentre Conte annunciava le sue dimissioni, il palinsesto pomeridiano subiva variazioni così come quello serale.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di martedì 20 agosto 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 20 agosto 2019 | Martedì | Chi ha vinto la serata

Rai 1, anziché mandare in onda il film di Pieraccioni, ha optato per un appuntamento speciale del TG1 – I giorni della crisi che ha interessato 1.610.000 spettatori agli ascolti con il 10.1% di share.

Canale 5 ha rilanciato con l’ultima puntata di Spirito Libero, la serie televisiva austriaca che ha interessato 1.729.000 spettatori con il 10.5% di share portando a casa la vittoria.

Su Rai 2, invece, l’appuntamento con la stagione 23 di Squadra Speciale Cobra 11 ha intrigato 765.000 spettatori agli ascolti (5.2% di share), mentre su Italia 1 Chicago Fire ha coinvolto 1.198.000 spettatori (7.8%).

Su Rai 3 il film Big Wedding ha coinvolto 1.172.000 spettatori (7% di share), mentre su Rete 4 lo speciale Stasera Italia – Speciale crisi di governo ha registrato un a.m. di 744.000 spettatori (con il 4.7% di share).

Su La7 In Onda ha avuto un ascolto di 1.068.000 spettatori agli ascolti e uno share del 7%, mentre Il Mistero di Ragnarok su TV8 ha avuto 425.000 spettatori e il 2.6%. Sul Nove, infine, Rugantino è stato la scelta di 358.000 spettatori (2.3%).

Access prime time | Dati auditel ieri sera

Su Rai 1 è, come sempre, Techetechetè ad aver ottenuto il maggior share di ieri sera nella fascia di Access prime time, con i suoi vspettatori e il 13% di share. Su Canale 5, invece, Paperissima Sprint ha registrato una media di 2.559.000 spettatori (con uno share del 14.2%).

Italia 1 CSI ha guadagnato 921.000 spettatori e il 5.2% di share. Su Rai3 I Dieci Comandamenti ha appassionato 746.000 spettatori pari al 4.3%, mentre su La7 In Onda ha coinvolto 1.831.000 spettatori agli ascolti (con il 10.1% di share).

Su Tv8 4 Ristoranti ha intrattenuto 446.000 spettatori (2.5% di share), mentre infine sul Nove Pizza Hero – La sfida dei forni è stato visto da 209.000 spettatori (1.2%).