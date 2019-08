Amici Vip: Wanda Nara si candida come conduttrice, ma viene bocciata

Amici Vip prende forma. Lo spin-off del talent di Maria De Filippi partirà in prima serata su Canale 5 dal prossimo autunno, intanto sono emersi alcuni dettagli e anticipazioni su quello che sarà il cast e i concorrenti. I primi nomi ufficiali dovrebbero essere quelli di Laura Torrisi, attrice, e Pamela Camassa, compagna di Filippo Bisciglia.

Inoltre nel cast della trasmissione dovrebbero esserci anche quattro cantanti lanciati proprio da Amici, anche se non è ancora chiaro in che veste: stiamo parlando di Annalisa, Irama, Giordana Angi e Alberto Urso.

Amici Vip, prende forma il cast: Annalisa, Irama, Giordana e Alberto Urso nel programma condotto da Michelle Hunziker

Secondo il settimanale Diva e Donna tra i concorrenti del nuovo talent ci saranno Joe Bastianich, Gianni Sperti e il cantante Marco Carta, mentre sarebbe in lizza Aurora Ramazzotti.

E alla conduzione? Come riporta il settimanale Chi, si sarebbe proposta Wanda Nara, la moglie e procuratrice del calciatore Icardi. La bella argentina non si sarebbe accontentata di fare la concorrente, ma addirittura la conduttrice.

Così Wanda Nara si sarebbe presentata ai provini di Amici Vip per ottenere il ruolo di presentatrice, per via del suo curriculum. Ma, come riporta Chi, sarebbe stata “rispedita a casa”. Intanto la moglie di Icardi, sempre più intenzionata a diventare un volto tv, da domenica 25 agosto ritornerà su Italia 1 all’interno della trasmissione Tiki Taka, condotta da Pierluigi Pardo.