Un libro di corsa – Ichigo Ichie

Ichigo Ichie sembra un parola magica, invece è il titolo di un libro.

È una scrittura a quattro mani di Hector Garcia e Francesc Miralles.

Ichigo Ichie è una parola legata al buddismo zen per indicare un momento unico nella vita, ogni esperienza che viviamo non si ripeterà mai più nello stesso modo.

Leggendo questa recensione penserete che è un concetto banale e all’ordine del giorno, invece si perde nel quotidiano perché siamo troppo assorbiti dal lavoro, dagli impegni e dalle preoccupazioni.

Si potrebbe definire un libro “bastian contrario”.

In un epoca dove andiamo sempre a mille, perché quello che facciamo sembra non bastare mai, Ichigo Ichie ci dice di fermarci per assaporare e goderci il presente.

Non sai mai quanto durerà…

RECENSIONI VELOCI