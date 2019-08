Stasera in tv su Rai 1 lo speciale Tg1 sulla crisi di governo: cambio di programmazione

Sono giorni molto delicati per il nostro paese, nel pieno di una crisi di governo senza precedenti, soprattutto per il periodo dell’anno in cui è iniziata, cioè in piena estate: così, nel giorno in cui il presidente del Consiglio Giuseppe Conte si è presentato al Senato per il suo atteso discorso, stasera in tv su molti canali, tra i quali Rai 1, ci sarà una programmazione speciale per coprire al meglio la delicata fase politica dell’Italia.

Secondo i palinsesti di viale Mazzini, questa sera su Rai 1 doveva andare in onda il film Il professor Cenerentolo, di e con Leonardo Pieraccioni. Ma il momento particolare ha chiesto un cambio in corsa, per far sì che il pubblico italiano sia informato a dovere su quello che sta succedendo in queste ore a Palazzo Chigi, a Montecitorio e a Palazzo Madama.

La programmazione completa di stasera in tv

Stasera, dunque, a partire dalle 21,25 e fino alle 23,30 ci sarà lo speciale Tg1 – I giorni della crisi, condotto dal giornalista Francesco Giorgino. Con tanti ospiti e collegamenti con gli inviati, il Tg1 cercherà di spiegare tutte le fasi di questa crisi di governo, innescata prima di ferragosto dall’attuale ministro dell’Interno e leader della Lega Matteo Salvini.

In più, si cercherà di anticipare agli italiani quali saranno gli ulteriori sviluppi della crisi di governo. Se si arriverà davvero alle dimissioni del premier Conte e quindi a nuove consultazioni da parte del presidente della Repubblica, oppure se Lega e Movimento Cinque Stelle riusciranno a ricucire lo strappo e andare avanti insieme.

Stasera in tv Rai 1 crisi di governo | L’informazione sugli altri canali

Non c’è solo Rai 1, ovviamente: in prima serata la crisi di governo in atto in Italia sarà argomento diffuso anche sulle altre reti. Soprattutto su Rete 4, dove a partire dalle 21,25 andrà in onda uno speciale di Stasera Italia, condotto da Giuseppe Brindisi e Veronica Gentili.

Inoltre, in seconda serata su Rai 3, da non perdere l’appuntamento con Linea Notte Estate.

