Stasera in tv 20 agosto 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Cosa prevede la guida di stasera in tv 20 agosto 2019? Dopo una lunga giornata di lavoro è sempre piacevole sedersi sul proprio divano e gustarsi un po’ di programmi in televisione. La sera, infatti, è per eccellenza il momento principale in cui le famiglie si riuniscono dopo le varie attività quotidiane. E mentre ci si racconta com’è andata la giornata, la tv accesa in sottofondo è ormai un classico.

Ecco perché tanti italiani, ogni giorno, consultano la guida tv. Per sapere quali programmi andranno in onda e prepararsi dunque a godersi un’ottima serata.

🔴 SE CERCHI LA PROGRAMMAZIONE DI STASERA AGGIORNATA QUOTIDIANAMENTE, CLICCA QUI

Ma cosa c’è stasera in tv 20 agosto 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di martedì 20 agosto 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:35 – Techetechetè ( ll meglio della TV )

21:25 – Tg1 – I giorni della crisi

Stasera 20 agosto 2019 va in onda su Rai 1 in prima serata uno speciale in diretta a cura del Tg1 sulla crisi di governo, dopo le parole del presidente del Consiglio Giuseppe Conte che ha riferito in Senato. Quali le prospettive dopo questa fondamentale giornata?

Le ultime notizie sulla crisi di governo in Italia

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:00 – TG2 Post

21:20 – Squadra Speciale Cobra 11

Trama: Nuovi episodi per la fortunata serie di Rai 2 Squadra Speciale Cobra 11, giunta alla stagione 23. Durante la permanenza in una scuola di Polizia, la stessa in cui studia anche Dana, Semir e Paul assistono ad un omicidio.

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:20 – Non ho l’età

21:05 – Big Wedding

Questa sera su Rai 3 va in onda in prima visione il film Big Wedding, con Robert De Niro, Diane Keaton, Susan Sarandon e Ben Barnes. Si tratta di una divertente commedia del 2013.

Trama: Dopo dieci anni, Elle (Diane Keaton) torna nella sua casa in Connecticut per la prima volta da quando si è separata dal marito Don (Robert De Niro), colpevole di averla tradita con la sua miglior amica Bebe. Il motivo è il matrimonio di Alejandro (Ben Barnes), il figlio che lei e Don avevano adottato, e celebrato alla presenza della madre biologica del ragazzo. Per l’occasione, Don e Ellie Griffin fingono di essere una coppia felice.

Il trailer:

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:30 – Stasera Italia Estate

21:25 – Stasera Italia – Speciale crisi di governo

Rete 4 stasera propone uno speciale di Stasera Italia sulla crisi di governo, dopo le parole di oggi in Senato del premier Giuseppe Conte. Tanti ospiti e commenti in studio.

Le ultime notizie sulla crisi di governo in Italia

STASERA IN TV 20 AGOSTO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:40 – Paperissima Sprint

21:25 – Spirito Libero

Su Canale 5 nuovo appuntamento con Spirito Libero, la serie tv di successo giunta al settimo episodio della prima stagione. Il Grand Prix è alle porte e tutto fa supporre che Maximilian stia per raggiungere il suo scopo. Ma Alexandra fa una scoperta rivelatrice.

GUIDA TV 20 AGOSTO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I. – Scena del crimine

21:20 – Chicago Fire

Su Italia 1 questa sera va in onda un nuovo appuntamento con la serie tv Chicago Fire, con il diciassettesimo episodio della sesta stagione. L’appuntamento di oggi si intitola Una grande famiglia.

Trama: Otis, in attesa che finisca la riabilitazione, si mette comunque al servizio della caserma. Si sente in colpa per aver affidato un bambino al padre senza prima verificare se ne avesse l’affidamento e la madre minaccia di fare causa al Dipartimento a meno che non la paghino. Otis riesce a smascherare la truffa.

PROGRAMMI TV 20 AGOSTO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:35 – In onda

21:15 – Gloria – Una notte d’estate

Trama: Jack Dawn è un mafioso che non ha saputo tacere. Prima che gli arrivino in casa i killer consegna il piccolo Phil e un quaderno-memoriale alla vicina di casa, Gloria. Il rapporto tra la non più giovane Gloria e il giovanissimo Phil, rimasto ormai senza famiglia, è piuttosto difficile.

Senza contare che la mafia vorrebbe mettere le mani sul quaderno lasciato da Jack. Per difendere il ragazzo, Gloria diventa un’abile pistolera e, alla fine, riesce a rifugiarsi a casa di Tony, un boss di cui era stata amante. Ma proprio lì trova ad aspettarla lo stato maggiore del clan mafioso.

Ecco il trailer:

PROGRAMMI TV 20 AGOSTO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Monferrato

21:30 – Il mistero di Ragnarok

Trama: L’archeologo Sigurd Svenson, esperto in civiltà vichinga, si avventura nel Finnmark, al confine tra Norvegia e Russia, insieme al suo assistente e i suoi due figli, con lo scopo di trovare un antico tesoro vichingo.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100×100 Cinema

21:15 – Mia moglie per finta

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Mia moglie per finta.

Trama: Danny è un rinomato chirurgo plastico di Beverly Hills. Dopo che il suo matrimonio è finito ancora prima di principiare, ha imparato a fare della fede al dito un’esca per attrarre le belle donne per una notte, impietosendole con i suoi falsi racconti di come la moglie lo maltratti o lo tradisca. Quando, però, incontra Palmer e s’invaghisce seriamente, non dimentica certo di togliersi l’anello. Peccato che lei lo scovi comunque, nella tasca dei pantaloni. Danny, a questo punto, può trarsi d’impaccio solo in un modo: inventando un’ex moglie e cedendo alla richiesta di Palmer di fare la sua conoscenza. La prescelta è la donna che è sempre stata al fianco di Danny, nel bene e nel male, la sua assistente sul lavoro, Katherine, madre single di due teneri e furbi marmocchi.

STASERA IN TV 20 AGOSTO 2019: SKY UNO

20:25 – Cuochi d’Italia

21:15 – Bruno Barbieri 4 Hotel Su Sky Uno questa sera va in onda un episodio di Bruno Barbieri 4 Hotel. Quattro proprietari di hotel di una stessa area geografica competono in un’appassionante sfida. Ogni albergatore invita gli altri tre presso la struttura: insieme a Bruno Barbieri, i concorrenti assegneranno i loro voti.