Spirito libero, le anticipazioni della seconda puntata in onda il 20 agosto 2019 su Canale 5

Questa sera, martedì 20 agosto 2019, va in onda la terza e ultima puntata di Spirito libero, la fiction di Canale 5 in prima serata a partire dalle 21.20.

Si tratta di una serie austriaca diretta da Andreas Herzog e Christopher Schier, con una avvincente trama, piena di segreti, intrighi e giochi di potere. Anche stasera su Canale 5 andranno in onda tre episodi della popolare fiction. Ecco tutte le anticipazioni.

Tutto quello che c’è da sapere su Spirito libero

Nuovo appuntamento dunque per i fan di Spirito libero: ma quante puntate sono? In tutto si tratta di otto episodi, in onda fino al 20 agosto, visto che vengono trasmessi tre episodi a serata. Di seguito le anticipazioni della terza puntata di stasera 20 agosto.

Spirito libero anticipazioni | Stasera 20 agosto la terza puntata su Canale 5

La settima puntata che apre la serata vede Alex più che determinata a impedire che Max possa fare il concorso nella proprietà della famiglia. Riuscirà a ostacolare i suoi progetti soltanto grazie all’intervento di Leander e Silvia.

Max, dopo essersi sottoposto al test del DNA, scoprirà che tra lui e Alex non c’è alcun vincolo di parentela: non scorre lo stesso sangue nelle loro vene.

Maggie è sempre più vicina a coronare i suoi progetti, mentre Alex scoprirà qualche dettaglio in più riguardo i segreti di suo padre, circa l’eredità e il progetto Centauri.

La trama di Spirito Libero

Nell’ottavo e ultimo episodio che completa questa terza puntata – e la prima stagione di Spirito Libero – vediamo Alex in seria difficoltà: tutti i suoi sforzi sembrano essere stati vani, il torneo inizia e lei potrà contare sulla ritrovata amicizia con Raphael.

Il cast al completo di Spirito Libero, dagli attori ai rispettivi personaggi

Max commette un grave errore, sacrificando Lexador pur di accaparrarsi la vittoria. Alex nel frattempo trova una lettera della madre che menziona un certo zio Sven, il quale potrebbe rivelarle qualcosa in più circa Helena. Maggie scarica Max e trova nel direttore della banca un potenziale alleato.

Spirito libero vi aspetta questa sera, martedì 20 agosto 2019, in prima serata su Canale 5.

Dove vedere in tv e streaming la serie Spirito libero