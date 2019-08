“Ho fatto sesso orale in macchina con una collega hot, ma sono sposato con due figli”

Sesso orale in macchina con una collega, ed ecco che un matrimonio solido può entrare in crisi. Un uomo ha raccontato la sua storia al quotidiano britannico The Sun. L’ennesima prova di come un’avventura, la soddisfazione di un impulso erotico, possa avere gravi conseguenze su relazioni costruite per anni. L’uomo ha anche due figli.

Ecco il suo racconto.

“Una collega hot al lavoro mi ha praticato del sesso orale nella sua auto. Ora entrambi vogliamo portare le cose al livello successivo, ma io sono un papà, sposato con due figli, e sto già sperimentando un senso di colpa difficile da sopportare.

Sono sposato da 12 anni e con mia moglie abbiamo due brillanti figli di otto e sei anni. Ho 38 anni e mia moglie 36. A volte non è semplice far funzionare le cose nella vita coniugale. Io la amo profondamente, ma a volte mi sento come soffocato.

Questa nuova ragazza l’ho conosciuta di recente sul posto di lavoro. Dopo un paio di settimane ha iniziato a flirtare con me. Ha 24 anni, è magra e bellissima. Più tempo trascorrevamo insieme, più iniziavo a piacermi.

Poi una volta mi ha dato un passaggio a casa in macchina. Era mattina, avevamo fatto il turno di notte. Si è fermata per una sosta sulla strada per casa mia e si è avvicinata per baciarmi. L’ho assecondata e prima che me ne potessi rendere conto ecco che mi stava praticando del sesso orale.

L’esperienza è stata strabiliante. Ci siamo incontrati nella sua auto un paio di giorni dopo e questa volta le ho praticato io del sesso orale. Era una strana sensazione, un misto tra eccitazione e senso di colpa.

Ora questa ragazza mi sta implorando di fare il passo successivo. Io lo vorrei anche, ma non posso dimenticare che sono sposato e padre. Il senso di colpa mi sta mettendo a dura prova. Mia moglie sarebbe così ferita. So che non mi perdonerebbe mai se dovesse scoprirlo. Perderei tutto, ma sono così tentato, non so proprio cosa fare”.

