Previsioni meteo di oggi, 20 agosto 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, martedì 20 agosto 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, martedì 20 agosto 2019.

Previsioni meteo oggi martedì 20 agosto 2019 | NORD

Al nord Italia condizioni di maltempo sulle aree alpine e prealpine con deboli precipitazioni a prevalente carattere temporalesco o di rovescio. Prevista un’intensificazione del fenomeno durante le ore serali sui rilievi settentrionali di Piemonte e Lombardia, dove assumeranno – localmente – anche carattere di forte intensità. Sulle restanti zone del nord cielo sereno a parte qualche velatura su settore pedemontano e pianura padana settentrionale.

CENTRO E SARDEGNA

Al centro e sulla Sardegna previsto tempo stabile e soleggiato.

SUD E SICILIA

Al sud e sulla Sicilia previsto cielo limpido e terso a parte qualche innocuo annuvolamento pomeridiano sui rilievi maggiori.

Previsioni meteo oggi martedì 20 agosto 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in lieve aumento su Triveneto, regioni tirreniche, Marche, rilievi abruzzesi e Salento. Stazionarie altrove. Massime in rialzo su Lombardia settentrionale, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, regioni centrali tirreniche, Umbria e nord Campania. In diminuzione su Valle d’Aosta e Piemonte. Senza variazioni sulle altre zone.

VENTI

Venti deboli variabili a prevalente regime di brezza con locali rinforzi sulle aree alpine di Piemonte settentrionale e Lombardia.

Previsioni meteo oggi martedì 20 agosto 2019 | MARI

Da mosso a molto mosso il canale di Sardegna. Da poco mossi a mossi il Tirreno meridionale ad ovest e lo stretto di Sicilia. Calmi o poco mossi i restanti bacini.