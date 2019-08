Pensioni news: ultime notizie e novità di oggi 20 agosto 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, martedì 20 agosto:

– SE NON VISUALIZZI GLI ULTIMI AGGIORNAMENTI, CLICCA QUI –

(Aggiornare in continuazione per leggere tutti gli ultimi aggiornamenti)

Quota 100, a rischio in caso di governo M5s – Pd?

Trovare il bandolo della matassa della crisi di governo sembra di giorno in giorno sempre più complesso, ma al di là di quali saranno le conseguenze delle comunicazioni di oggi di Giuseppe Conte in Senato, il lavoro per la manovra economica 2020 deve andare avanti in una situazione economica nazionale e internazionale non meno ingarbugliata di quella politica. Non a caso il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, al rientro dalla pausa ferragostana, ha già cercato di fare il punto con i suoi interlocutori, a partire da Luigi Di Maio, incontrato a Palazzo Chigi prima della riunione del leader cinquestelle con i suoi. Difficile prevedere, nel caso di un governo M5s-Pd, quale potrebbe essere il destino delle due misure simbolo della manovra 2019. In caso di coalizione Pd-M5S, ad essere sacrificata potrebbe essere ‘quota 100’, così come l’idea leghista di flat tax. Il reddito di cittadinanza potrebbe invece essere interpretato dai dem come un’evoluzione del Rei e quindi forse salvaguardato. Allo stesso tempo potrebbe avere un futuro anche il salario minimo, misura che, seppur con qualche differenza, rappresenta un punto di contatto tra Pd e 5S.

Tutte le news di pensioni dei giorni scorsi

Per tutti i dettagli su Pensioni Quota 100, ed anche su Pensioni Opzione Donna, Quota 41, Ape social e volontaria ecco una serie di link utili: