Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 20 agosto 2019 | Previsioni | Segni zodiacali

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI SEGNI FORTUNATI 20 AGOSTO 2019 – Quali sono i segni fortunati di oggi martedì 20 agosto 2019? Che cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 20 agosto 2019 | Cancro, Vergine, Leone, Scorpione

Tra i segni fortunati di oggi, martedì 20 agosto 2019, c’è senz’altro il Cancro: portate avanti con entusiasmo i vostri progetti, sia per quanto riguarda la sfera privata che quella personale. Insomma, se volete cambiare la vostra vita, è il momento migliore per farlo.

Giornata di grandi incontri e opportunità per la Vergine: chi è single, potrebbe fare nuovi incontri interessanti per trovare l’anima gemella. In generale, sfruttate al massimo tutte le opportunità che si dovessero presentare.

Giornata positiva anche quella di oggi 20 agosto 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox per gli amici del Leone: se anche ci dovessero essere piccoli ostacoli e contrattempi, voi riuscirete a superarli indenni.

Bene anche lo Scorpione: avete affrontato e superato momenti difficili, soprattutto nei rapporti con il partner. Ora ritrovate la giusta serenità. Situazioni da chiarire sul lavoro, dove potrebbero esserci tensioni con alcuni colleghi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati | 20 agosto 2019 | I segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 20 agosto secondo l’oroscopo di Paolo Fox citiamo sicuramente i Pesci: il comportamento di persone che reputavate amiche vi ha deluso. Approfittatene per tagliare questi rami secchi.

Cari Acquario, attenti al portafoglio: ultimamente avete speso più del dovuto, e quindi ne risentite un po’ dal punto di vista economico. Fate attenzione anche nei rapporti interpersonali, c’è chi potrebbe indispettirvi lanciandovi delle frecciatine. Non coglietele.

Cari Capricorno, nella giornata di oggi 20 agosto 2019 siete particolarmente distratti e con la testa sulle nuvole: un modo di fare che potrebbe anche crearvi qualche problema a livello lavorativo. Problemi in questa seconda metà di agosto anche per i Gemelli: non mancano le punzecchiature e le tensioni a livello familiare.

Nonostante sia ancora piena estate, gli impegni non mancano per gli amici del Toro: portateli avanti con entusiasmo e organizzazione, cercando di non accumulare troppo stress. Tanti dubbi in amore per l’Ariete: se la storia che vivete non vi soddisfa più, valutate se è il caso di tagliare i ponti.