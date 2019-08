Oroscopo Paolo Fox 20 agosto 2019 | Oroscopo di oggi | Del giorno | Previsioni | Segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 20 AGOSTO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, martedì 20 agosto 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2019 | Previsioni

Amici dell’Ariete, una giornata piena di dubbi e insidie per il vostro segno: a preoccuparvi è soprattutto l’amore, dopo le numerose complicazioni emerse con il partner. Valutate se è il caso di portare avanti questa storia o tagliare i ponti. Se avete commesso degli errori, ammetteteli con franchezza.

Cari Toro, sono giorni all’insegna del relax per voi, con le ferie e le meritate vacanze. Adesso, però, si torna alla vita di tutti i giorni, con gli impegni e la mole di lavoro da portare avanti. Cercate di approcciare ai vari impegni con calma per non accumulare già troppo stress.

Anche per il vostro segno è arrivato il momento di ripartire con la solita routine dopo le meritate vacanze. I problemi non mancheranno sin da questi primi giorni post-ferie: possibili tensioni in particolare a livello familiare. Attenzione anche alle finanze: è proprio vero che i soldi non bastano mai.

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi siete tutti presi dal progettare il vostro futuro a lungo termine. Il momento di cambiare la vostra vita è arrivato, sia per quanto riguarda il lavoro, sia i rapporti interpersonali. Se avete progetti ambiziosi, iniziate a lavorarci.

Cari amici del Leone, giornata molto positiva per il vostro segno. Tuttavia i contrattempi sotto molti punti di vista non mancano, ma voi grazie alla vostra capacità organizzativa e la prontezza di riflessi riuscirete a risolverli.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, un periodo di grandi incontri e opportunità per gli amici della Vergine: sfruttate tutte le occasioni che vi si presentano. L’oroscopo di Paolo Fox oggi 20 agosto vi asseconda nella vostra idea e ambizione di cambiare la vostra vita.

Generalmente siete uno dei segni più prudenti e accorti dello zodiaco. Prima di concretizzare una qualsiasi cosa, ci pensate 20 volte valutando pro e contro. È il caso però di essere anche più istintivi. In amore recuperate dopo un periodo davvero difficile nella coppia, a causa della vostra gelosia.

Amici dello Scorpione, l’oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto vi ricorda che venite da settimane molto complicate dal punto di vista sentimentale. Il periodo più difficile è finalmente superato, dopo tensioni con il partner che hanno messo a dura prova la coppia. Sul lavoro è il momento di chiarire situazioni poco chiare.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 20 agosto 2019 | Sagittario

Il mese di agosto è stato piuttosto ballerino per il vostro segno. I primi giorni sono stati al top, ora invece siete sottotono e con l’umore davvero giù. Il motivo? Come spesso accade è l’amore. Probabilmente vivete una storia che non vi stimola più, ma al tempo stesso non avete la forza di rompere con il partner. Prendete una decisione chiara.

Cari Capricorno, giornate in cui siete distratti e con la testa sulle nuvole. Attenti perché questo può avere delle ripercussioni sulla qualità del vostro lavoro. Anche nei rapporti familiari siete stati piuttosto assenti. Potreste essere un po’ scontrosi e nervosi. Siate più riflessivi e meditate bene prima di prendere decisioni importanti.

Amici dell’Acquario, attenti alle finanze. Nell’ultimo periodo infatti avete speso più del dovuto, e adesso potreste trovarvi un po’ in difficoltà. D’altronde la disponibilità economica non può essere infinita. Se alcune persone che vi sono antipatiche vi provocano con battutine e frecciatine, voi mantenete la calma e non rispondete.

Cari Pesci, nella giornata di oggi siete particolarmente delusi dal comportamento di alcune persone che reputavate amiche e che invece vi hanno voltato le spalle nel momento del bisogno. Ora che lo avete capito, tagliate questi rami secchi e concentratevi sulle persone che davvero possono rendervi felici.

