Oroscopo di oggi 20 agosto | TPI | Del giorno | Astrologia | Segni | Previsioni | Astri

OROSCOPO DI OGGI 20 AGOSTO 2019 TPI – Sono in tanti gli italiani che ogni giorno cercano le previsioni dell’oroscopo. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di oggi, martedì 20 agosto 2019. L’oroscopo di TPI:

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI DI OGGI SECONDO PAOLO FOX

L’OROSCOPO DI BRANKO DI OGGI

Oroscopo di oggi martedì 20 agosto 2019

Amici dell’Ariete, una giornata nella norma, senza particolari novità né in bene né in male. Per chi è in coppia da tempo, potreste avvertire un po’ di noia per via della solita routine: vorreste che il partner fosse più intraprendente per fare anche qualcosa di diverso. Perché non ci parlate?

I SEGNI FORTUNATI DI AGOSTO 2019 SECONDO FOX

L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 19 al 25 agosto 2019

Cari Toro, una giornata decisamente sottotono quella di oggi martedì 20 agosto 2019. Complici le giornate di gran caldo, siete un po’ fuori forma e, nonostante siete appena tornati dalle vacanze, avvertite già una certa stanchezza.

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI AGOSTO

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 20 agosto 2019 | Gemelli

Amici dei Gemelli, giornata davvero positiva e fortunata secondo l’oroscopo di oggi. Approfittatene per portare avanti i vostri progetti con entusiasmo. Per chi è in coppia, potreste passare dei momenti davvero felici con il vostro partner. Cercate di non arrabbiarvi e prendere tutto più alla leggera.

Cari Cancro, la giornata di domani 20 agosto 2019 sarà tutto sommato positiva per il vostro segno. In amore è il momento di prendere l’iniziativa, specie se il vostro partner o la persona che vi piace è piutosto timida e non è solita fare il primo passo. Possibili tensioni sul lavoro.

L’OROSCOPO DI PAOLO FOX DI AGOSTO 2019

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Amici del Leone, in questo 20 agosto 2019 vivete una giornata decisamente promettente, ma d’altronde è tutta l’estate a vedervi assoluti protagonisti. Attenti sul lavoro, perché c’è chi potrebbe mettervi il bastone fra le ruote. Per chi è single è giunto il momento di lanciarsi in una nuova avventura.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 20 agosto 2019 | Vergine

Cari Vergine, una giornata un po’ incerta secondo l’oroscopo oggi 20 agosto. Da una parte, infatti, c’è l’amore davvero al top: se avete iniziato una storia, è il momento di consolidarla. Sul lavoro, invece, molte tensioni nei rapporti con i colleghi. Attenti a non perdere il vostro buon umore.

Amici della Bilancia, finalmente riuscite a realizzare gli obiettivi che vi eravate preposti e per cui stavate lavorando da molto tempo. Le stelle sono dalla vostra parte: la Luna che entra in Ariete vi favorisce in amore, soprattutto se avete conosciuto una persona interessante da poco.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Cari Scorpione, dopo un inizio di settimana molto negativo, questo martedì vi vede tra i segni più in forma. Finite le ferie, è il momento di ritornare al lavoro e alla solita routine. Inizia in generale un periodo positivo, con grandi novità in amore.

Oroscopo di oggi 20 agosto 2019 | Sagittario

Amici del Sagittario, non siete particolarmente in forma in questo martedì 20 agosto 2019. Siete un po’ tristi e sottotono: il consiglio delle stelle è quello di cercare di approfittare di tutti i momenti di svago per staccare la spina e rilassarvi.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Cari Capricorno, siete il segno del giorno. Approfittatene e cogliete al volo tutte le opportunità che si presenteranno davanti, sia a livello professionale che sentimentale. Chi è single, infatti, potrà fare nuovi propizi incontri per trovare l’anima gemella. Anche sul lavoro ottenete alcune soddisfazioni tanto attese.

Amici dell’Acquario, una giornata decisamente no quella di oggi 20 agosto per il vostro segno. Siete infatti particolarmente stressati, svogliati e nervosi. I problemi, inoltre, non mancano, anche nei rapporti familiari. In troppi, infatti, fanno affidamento su di voi.

Amici dei Pesci, una giornata davvero positiva per il vostro segno. In amore va tutto alla grande con il partner, e vivrete una giornata ricca di sorprese e momenti di tenerezza. Se siete ancora in vacanza, approfittatene per stare con gli amici e divertirvi.

L’OROSCOPO DEL 2019

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda agosto 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, prosegue per voi un periodo d’oro, siete d’altronde uno dei segni migliori di tutto l’anno.

Bene anche il Leone, specie in amore. Ma anche i Gemelli, che godono di un quadro astrale davvero positivo.

Mese positivo anche per il Capricorno: sul lavoro otterrete le soddisfazioni che da molto stavate attendendo.