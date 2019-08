Oroscopo Branko 20 agosto 2019 | Oggi | Del giorno | Previsioni | Astrologia | Astri

OROSCOPO BRANKO 20 AGOSTO 2019 – Anche oggi Branko ha letto le stelle per noi, come ogni giorno. Come sempre il suo oroscopo è riportato da una delle principali testate nazionali come “Il Messaggero”.

Cosa dicono gli astri oggi, secondo l’oroscopo di Branko? Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, martedì 20 agosto 2019.

Gli amori nati quest’estate portano tanta felicità ai nati sotto il segno dell’Ariete. Il matrimonio ritrova la passione, arrivano conferme grazie alla Luna nel segno e Venere lascia il Leone per poi spingervi verso una svolta professionale. Chi avverte il bisogno di concretizzare la vita di coppia potrebbe avvicinarsi a una gravidanza inattesa e tanto gradita.

Toro Cari amici del Toro, inizia il vostro periodo di fortuna grazie all’intrusione della Luna nel vostro segno e con Venere nella Vergine che già da domani porterà qualche risultato. Mercurio tenta di alterare il vostro equilibrio fino al 29, ma siete abituati alle discussioni in famiglia, quindi i problemi non vi turberanno più di tanto. L’oroscopo settimanale di Paolo Fox, dal 19 al 25 agosto 2019

Oroscopo Branko 20 agosto 2019 | Gemelli

Le stelle sono state generose nei vostri confronti quest’anno, motivo per cui adesso dovrete rimboccarvi le maniche e lavorare duramente, col fisico e con la mente, per rimettervi in carreggiata. Marte severo e aggressivo, insieme a Venere che da domani passa anche lei nel campo della famiglia, potreste incrociare qualche crisi familiare.

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX Cancro La Luna in Ariete stimola il campo professionale, anche se i colleghi potrebbero creare un ambiente ostile; mettete in conto qualche discussione, sono inevitabili perché in ballo c’è il vostro futuro. Siete troppo sensibili alle critiche, quindi partecipate alle discussioni senza troppo coinvolgimenti emotivi. Aspettate domani per le questioni finanziarie, la Luna da domani cambierà.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO Leone Finora avete potuto contare sul vostro periodo fortunato, sia nel lavoro che nell’amore, se qualcosa però non è andato per il verso giusto la colpa potrebbe essere di Giove. L’amore frugale vince quest’oggi, anche grazie allo zampino di Venere, la Luna è favorevole e vi spinge in prima fila, pronta a garantire la vittoria. LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI Oroscopo Branko 20agosto 2019 | Vergine Marte è già dalla vostra parte ancor prima che arrivi il periodo del vostro compleanno. Cari amici della Vergine, secondo Branko sarà proprio Marte a spingervi verso un nuovo successo professionale. Dovreste migliorare però la vostra tecnica, le parole non bastano. L’amore invece ha bisogno di prendere una boccata d’aria, ritagliatevi uno spazio per voi stessi. L’OROSCOPO DEL 2019 Bilancia I soldi vanno e vengono così come la felicità. Luna ancora in Ariete vede molte uscite dalle vostre tasche, ma sono investimenti a buon rendere soprattutto per lieti eventi. Voi della Bilancia amate i festeggiamenti, quindi non ci baderete più di tanto. La Luna sarà meno gentile e vi spronerà a dire ciò che pensate senza filtri. Scorpione

Cari Scorpione, avete in cantiere diversi progetti per i prossimi mesi, tante attività che non vedono l’ora di partire, l’impulso innovativo di Marte accompagnerà la vostra ambizione verso strade più lineari e sarete più stimolati a chiarire ciò che non vi convince delle vostre collaborazioni professionali.

Oroscopo Branko 20 agosto 2019 | Sagittario Cari Sagittario, Giove nel segno aiuta l’amore, avvertite il bisogno di coltivare la vita di coppia che spesso è motivo di gioia, l’amore vi rende più leggeri, vi permette di respirare a pieni polmoni, anche chi è sposato da tempo ed è stato risucchiato dalle troppe responsabilità potrà trarre vantaggio da quest’influenza positiva. Evitate scontri in famiglia, Marte e Venere sono contro e ci penserà già il lavoro a darvi qualche grattacapo. Capricorno Attenzione alla sete di potere, la vostra vita personale potrebbe andare incontro a un conflitto d’interessi. Succede se avete accumulato forti tensioni nei rapporti con i vostri cari, le relazioni familiari sono quelle più esposte, quando invece dovreste concentrarvi sulla lotta con il mondo esterno: lavoro, carriera, affari. Acquario La Luna in Ariete aiuta un amore caliente, Marte è già attivo, pronto a stimolare la vostra vena passionale. Venere lancia una freccia per aiutare qualche matrimonio in difficoltà. Avvertite il bisogno di rimettervi in viaggio, siete in costante movimento e, anche se legati a casa, dovete spostarvi per un po’. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA Pesci

Marte opposto attecchisce sui rapporti stretti, il matrimonio così come anche incontri passeggeri che hanno un forte tocco erotico. Se vi assale l’ansia, anche a causa della Luna di traverso, trasformatela in affetto. Il lavoro parte con una nuova stagione estiva contrassegnata da qualche dubbio.