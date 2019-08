Nadia Toffa, psicologo radiato la insulta: “Str**** anche da morta”. Rivolta social, post rimosso

Nadia Toffa, insultata da psicologo: “Str**** anche da morta”. I social si rivoltano

Lo psicologo Tiziano Tuberini non sembra particolarmente addolorato per la morte di Nadia Toffa e sulla sua pagina Facebook l’ha insultata pesantemente: “Nadia Toffa? Una str****, anche da morta”​, ha commentato. Il post è stato pubblicato il 13 agosto alle 15.47 come commento alla morte della Iena Nadia Toffa. Il web da giorni la ricorda per la sua lotta contro il cancro e anche per i servizi al programma delle Iene, dove Nadia amava sempre stare dalla parte dei più deboli.

L’insulto è stato notato da molti utenti che hanno iniziato a scagliarsi contro l’ex psicologo fino a costringerlo a rimuovere il post. Le sue parole risalgono ad alcuni giorni fa ma anche a causa degli insulti ricevuti in risposta il messaggio è diventato virale sul web solo negli ultimi giorni.

Lo psicologo non è nuovo agli insulti sui social. Alcuni anni fa si era scagliato violentemente contro la comunità LGBT perché era convinto di essere in possesso di una “cura riparativa” per guarire l’omosessualità, da lui considerata una malattia. Aveva addirittura insultato anche le coppie arcobaleno utilizzando parole estremamente offensive nei loro confronti. La rabbia contro la Toffa è dovuta proprio al “mancato sostegno” della Iena dal sorriso gentile alle così dette “sentinelle in piedi”, movimento noto per essersi battuto in passato contro la proposta di legge anti omofobia e contro l’estensione dei diritti alle coppie gay.

Gli insulti a Nadia Toffa comunque sono stati rimossi dai social network e allo psicologo sono arrivate critiche di ogni genere.

