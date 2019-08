Mindhunter, tutto quello che c’è da sapere sulla serie tv prima di vedere la seconda stagione: il video

Sono passati due anni da quando è andata in onda la prima stagione di Mindhunter, serie televisiva approdata in casa Netflix che racconta dell’origine della parola “serial killer” e lo studio che si nasconde dietro questa terminologia.

Appena arrivata nel 2019 l’attesissima seconda stagione, Netflix ha ben pensato di realizzare un breve video con il quale ripassare i punti salienti della prima stagione, prima di affrontare il seguito.

Un video che dura 48 secondi, narrazione minimalista ma con i dettagli più importanti (almeno in gran parte).

Mindhunter | Il riassunto della prima stagione della serie Netflix

I due protagonisti, Holden Ford e Bill Tench, lavorano per l’FBI e insieme avviano un’improbabile collaborazione: da una parte vediamo il giovane Holden, negoziatore per l’FBI, dall’altra un agente del reparto di scienze comportamentali, quale Bill. I due usufruiscono delle doti della dottoressa Wendy Carr per studiare una nuova tipologia d’assassino che risponde al termine di “serial killer”.

Il loro lavoro li porterà a identificare un nuovo metodo innovativo, detto profilazione, per individuare il colpevole, un metodo che prevede l’intervista dei più famigerati e spietati pluriomicidi nei carceri degli Stati Uniti d’America.

Mindhunter | I serial killer nella serie tv

I personaggi malavitosi inseriti in Mindhunter sono tutti realmente esistiti, come Speck e Ed Kemper, con i quali Holden instaura un rapporto ambiguo. In particolare con Ed si avvia una sorta di pericolosa amicizia che Holden non saprà gestire: lo andrà a trovare persino in ospedale, da solo, senza la supervisione delle guardie, mettendo a repentaglio la sua vita. Sarà a quel punto che Holden inizierà a mettere in dubbio la sua sanità mentale.

Nel frattempo, tra un interrogatorio e l’altro, compare un uomo dai folti baffi che sta tramando qualcosa: non viene spiegata la sua identità, ma con molta probabilità darà del filo da torcere ai protagonisti.

La seconda stagione di Mindhunter è disponibile su Netflix.

